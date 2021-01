Est-il possible de modifier son apparence dans Cyberpunk 2077 ?

Si vous avez déjà joué à Cyberpunk 2077 , vous devez savoir que la personnalisation de son personnage est longue et surtout devient importante fois dans la partie. Si le physique ne change rien, les implants et la tenue vestimentaire peuvent devenir de véritables atouts dans votre quête. Néanmoins, certains joueurs se questionnent sur le fait de savoirMalheureusement, à l'heure où nous écrivons ces lignes, il n'est pas possible de modifier l'apparence physique de V. La couleur et la coupe de cheveux, la barbe, les yeux ou encore les ongles et les tatouages ne sont pour le moment pas modifiables. C'est pour cela qu'il faut bien prendre le temps de créer son personnage au début de la partie, auquel cas vous pourriez peut-être regretter d'avoir été trop vite.En cours de partie, vous ne pourrez modifier que la tenue vestimentaire de V, permettant au passage d'apporter quelques bonus en fonction du vêtement porté (protection contre les dégâts, augmentation de l'espace de stockage, etc.). Vous allez également être en mesure de modifier certains attributs physiques grâce aux implants.En attendant, vous pouvez, si vous souhaitez changer de personnage sans recommencer une partie, profiter d'un mod, nommé Arasaka Savegame Updater,, lequel a été créé par la communauté. Vous pouvez le retrouver sur NexusMods Il n'est pas impossible que, notamment sur la coupe de cheveux, la barbe et les tatouages, à l'instar des codes de triche , qui ne sont pas disponibles, mais pourrait arriver si la communauté le demande.