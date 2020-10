Cyberpunk 2077 : Dr Disrespect pourrait faire une apparition

Dr Disrespect dans Cyberpunk 2077 ?

Just wait until you see what we have planned.



Next level. https://t.co/xgxtRu4QVJ — #Doctober (@drdisrespect) October 19, 2020

Cyberpunk 2077 fait partie des jeux les plus attendus de cette année 2020, et si certaines de ces fonctionnalités ont, d'ores et déjà, été dévoilées, le titre développé par CD Projekt RED a encore bien des secrets. Certaines choses seront présentées au grand public ces prochaines semaines, etCelui qui s'est fait connaître grâce à sa personnalité originale et ses animations de haute volée lors de ses streams,, est l'un des streamers les plus connus dans le monde, avec une jolie communauté. Récemment,. Cela ne pourrait pas être le seul partenariat du « Doc », puisqu'il a laissé sous-entendre que quelque chose se tramait.En effet, suite à un tweet publié le 19 octobre par le compte officiel de Cyberpunk 2077, qui annonçait qu'il ne restait qu'un mois avant le grand lancement, Dr Disrespect a répondu en citant le tweet qu'il fallait « attendre de voir ce que nous avons prévu » finissant par « niveau supérieur », indiquant qu'une grande annonce était imminente.Il n'est pas clair si, mais sa personnalité pourrait très bien être incorporée dans l'univers, avec par exemple un PNJ à son effigie, avec toute la fougue qu'on lui connaît. La réponse sera très prochainement donnée.En attendant, nous rappelons que. Vous pouvez, d'ores et déjà, le