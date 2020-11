Cyberpunk 2077 dévoile du gameplay sur PS4 et PS5

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Bien que les précédentes images de commercialisation provenaient de captures via PC,, mais cette fois-civia le système de rétrocompatibilité de la console et non de la version PS5 dédiée.À première vue, bien que la PS4 Pro ne puisse pas rivaliser avec la puissance d'un PC et les nouvelles performances technologiques que propose la PS5, cette dernière se défend tout de même extrêmement bien. Cependant,, surtout lorsqu'il s'agit, pour exemple, des gouttes de pluie que l'on voit apparaître sur la version PS5 et non sur la version PS4 Pro.Cependant, avant de tirer des conclusions trop hâtives,de Cyberpunk 2077 qui, on vous le rappelle, est prévue pour le 10 décembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.