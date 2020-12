Cyberpunk 2077 : Des mods permettent d'obtenir la ville de Night City vide

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Disponible depuis le 10 décembre dernier,. Dans, vous pouvez, si vous le désirez, cette dernière se transformant alors en ville fantôme.Deux mods sont disponibles pour cela. Le premier proposé pars'intitule « Disabled Crowd », et comme son nom l'indique, une fois celui-ci activé,. Disabled Crowd supprime en effet les nombreux habitants rétrofuturistes qui peuplent la mégalopole, faisant ainsi de cette dernière une ville sans vie.Le deuxième mod s'intitulant « No crowds and cars » et est créé par, permet quant à lui de vous plonger dansque celui imaginé par. Avec ce dernier activé,. Ce mod semble fonctionnel et accessible si vous accédez au fichier de paramètres .ini du jeu. Cependant, certains PNJ seront encore présents, mais seront beaucoup plus rares, et les voitures qui apparaitront au loin disparaitront lorsque vous vous approcherez d'elles.Si vous désirez tenter l'expérience, vous pouvez retrouver respectivement ces deux mods sur Nexus Mods juste ici et ici Pour rappel, Cyberpunk 2077 estdernier sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.