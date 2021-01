Cyberpunk 2077 : Des concepts art de Johnny Silverhand avant qu'il ne soit joué par Keanu Reeves partagés

PC Édition Standard → 28,49 € au lieu de 60 €

Xbox One Édition Standard → 44,99 € au lieu de 70 €



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Johnny Silverhand est l'un des personnages principaux de Cyberpunk 2077 et un véritable atout pour l'immersion dans l'histoire, d'autant plus que la performance de l'acteur Keanu Reeves est très bonne. Toutefois, avant que CD Projekt RED ne jette son dévolu sur celui qui a joué le célébrissime Neo (Matrix) ou encore Jonh Wick,Grâce à l'artiste, qui travaille chez CD Projekt RED, nous pouvons, nous aussi, savoir ce à quoi pensait la société polonaise, puisque plusieurs images ont été publiées il y a peu sur ArtStation . Certaines versions avaient été imaginées, avec par exemple le bras gauche robotique, d'autres avec le bras droit, dans des styles différents.Nous ne savons pas de quand datent ces images, qui ont été publiées sans aucune légende, mais elles nous donnent un aperçu dePour rappel, Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC et bénéficiera de plusieurs DLC gratuits en ce début d'année 2021 . Si vous ne disposez pas du jeu, vous pouvez vous le procurer sur PC et Xbox à moindre prix grâce à notre partenaire Instant Gaming :Sur, vous pouvez notamment le trouver avec une réduction de 25 % sur Amazon en version physique, à l'heure où nous écrivons ces lignes.