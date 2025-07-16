Cyberpunk 2077 : Découvrez tout le contenu et la date de sortie du patch 2.3

Préparez-vous à quelques jolies nouveautés dans les rues de Night City avec l'arrivée du patch 2.3 de Cyberpunk 2077.
Originellement prévue pour le mois de juin, la mise à jour 2.3 de Cyberpunk 2077
a été reportée et restait très confidentielle. Considérée par beaucoup comme l'ultime mise à jour du titre de CD Projekt RED, celle-ci restait néanmoins attendue par les joueurs, notamment à la suite de fuites évoquant l'arrivée de nouvelles fonctionnalités pour un mode très apprécié.
Le 16 juillet 2025 à 17 heures, les développeurs ont révélé le contenu du fameux patch dans une conférence diffusée sur Twitch. Si quelques nouveautés sont bien confirmées, cette mise à jour ravira avant tout les amateurs de performances et de belles images
.
Un mode photo encore plus poussé et de nouveaux véhicules confirmés dans Cyberpunk 2077
La première nouveauté confirmée est l'ajout de véhicules inédits et de nouvelles quêtes pour les obtenir
. En complément, il sera possible de personnaliser la couleur de ces nouveaux moyens de transport grâce à de nouveaux cristaux. Pour gagner du temps, le mode pilotage automatique va être intégré, ainsi que le Delamian Taxi Service.
Avec ces fonctionnalités, se déplacer dans Night City n'aura jamais été aussi simple et rapide.
Mais la grosse nouveauté de ce patch 2.3 est l'ajout de nouvelles fonctionnalités dans le mode photo.
Toujours plus poussé, il offre des possibilités de création encore plus importantes avec l'ajout de 27 PNJ, de nouvelles tenues pour habiller les mannequins de vos shootings, la possibilité de modifier l'heure et la météo de la scène à votre guise et bien d'autres outils bonus.
La technologie d'upscaling désormais accessible pour toutes les configurations PC ainsi que sur consoles
Le plus gros morceau de la mise à jour 2.3 de Cyberpunk 2077
concerne l'amélioration des performances techniques et graphiques. Désormais, la technologie d'upscaling sera prise en charge par tous, notamment via l'AMD FSR4, l'AMD FSR 3.1, l'Intel XESS 2.0 et l'Intel HDR 10 sur les versions PC
. Sur consoles, le VRR sera pris en charge immédiatement après le déploiement du patch.
Enfin, la version 2.3 accompagnera la sortie de Cyberpunk 2077 sur Mac. Toutes ces nouveautés seront accessibles aux joueurs à partir du 17 juillet 2025
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