Cyberpunk 2077 : Découvrez tout le contenu et la date de sortie du patch 2.3

Cyberpunk 2077 est un action-RPG futuriste et dystopique développé par CD Projekt Red, disponible sur PC et consoles. Explorez Night City, incarnez V, personnalisez vos implants cybernétiques, et prenez des décisions cruciales influençant l'histoire. Régulièrement enrichi par des mises à jour et une extension, Phantom Liberty, le jeu propose une aventure immersive dans un univers cyberpunk captivant.