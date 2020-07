Cyberpunk 2077 : De fausses invitations à une bêta circulent, faites attention

CD Projekt Red met en garde ses joueurs

Si vous êtes contacté par un tiers prétendant travailler avec nous (une agence de publicité par exemple), vous pouvez supposer que ce n'est pas authentique.

1/2 If you recently received an email claiming to be granting you beta access to Cyberpunk 2077, it's not from us. Unfortunately, there have been more of these being sent out over the past few weeks. When we contact you via email, it'll always come from @ cdprojektred com address — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) July 30, 2020

Bien que les joueurs se montrent de plus en plus impatients,. Cependant, certains n'hésitent pas à donner de faux espoirs en envoyant quelques mails frauduleux.Depuis peu,. Cependant,, mettant alors en garde sa communauté.Il déclare également que, affichant alors. Cependant, avec cette vague d'emails, plusieurs joueurs se sont demandé si le studio avait oui ou non une version bêta à proposer, mais. Il en va de même pour une démo, celui-ci ayant déclaré que cela impliquait beaucoup trop de tests et de ressources.Quoi qu'il en soit, les joueurs vont devoir prendre leur mal en patience, mais ils peuvent d'ores et déjà en apprendre davantage sur la ville de Night City en découvrant les différents concepts-art publiés par CD Projekt Red.