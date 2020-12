Cyberpunk 2077 : Comment gagner de l'argent (eddies) rapidement et être riche

Comment avoir facilement de l'argent (eddies, eurodollars) dans Cyberpunk 2077 ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

étant un RPG dans un monde ouvert, le joueur aura l'occasion d'acheter de nombreuses choses tout au long de son périple. Que ce soit pour personnaliser son personnage, V, acheter des armes ou encore améliorer les capacités de ce dernier. En bref, nous ne sommes jamais trop riches, notamment lors des premières dizaines d'heures de jeu. L'argent pourrait d'ailleurs très vite manquer, d'autant plus qu'une mission de l'Acte 2 nous demande de donner une grosse somme d'argent pour poursuivre l'histoire.Avant toute chose, il est important de savoir, si vous faites vos premiers pas sur le jeu, qu'il n'existe qu'une seule monnaie, laquelle porte deux noms :ou, de son appellation complèteVous pouvez en gagner de plusieurs façons, certaines étant plus rentables que d'autres. Notez également que plus vous avancerez dans l'histoire, plus vous gagnerez, normalement, de l'argent.Premièrement, et c'est la méthode qui pourrait vous faire avoir un joli pactole le plus rapidement sans trop perdre de temps :. Que ce soit sur vos ennemis ou lorsque vous découvrez un lieu,. Vous pourrez ensuite les vendre dans différents points de vente, et certains objets en valent vraiment la peine. Concernant les armes, vous pouvez en démonter, mais également en vendre, tout comme les grenades, si vous en avez beaucoup. Pour finir, les vêtements et les consommables peuvent aussi être vendus. Vous n'êtes pas obligé d'en garder une grande quantité sur vous, même si la nourriture octroie quelques bonus.Deuxièmement,. Vous pourrez alors, en plus de récupérer des objets, gagner des. Une bonne façon de remplir son compte en banque, à condition de ne pas choisir une mission difficile. Si vous êtes encore dans la première moitié du jeu et que vous n'avez pas encore un équipement digne de ce nom, optez pour des missions avec une difficulté moyenne ou difficile, histoire de ne pas prendre trop de temps à la réussir.Finalement, vous pouvez, même si la somme ne sera pas forcément très importante. En cumulant ces quelques astuces, vous pourrez très vite vous offrir les implants dont vous avez toujours rêvé, ou la plus belle voiture de Night City, voire les deux.