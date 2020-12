Cyberpunk 2077 : Combien d'heures pour finir la campagne ?

Durée de vie Cyberpunk 2077

Après des mois, pour ne pas dire des années d'attente,est enfin là. Nombreux vont être les joueurs à découvrir les rues de Night City et toutes les activités proposées, mais aussi découvrir l'histoire originale que propose CD Projekt RED.Après la saga The Witcher et notamment le troisième opus, très apprécié par la communauté et les amateurs du genre, nous sommes nombreux à espérer unesensiblement similaire. Ce qui pourrait être le cas selon votre façon de jouer.Comme toujours dans les vastes mondes ouverts,. Ainsi, le résultat ne sera pas le même si vous souhaitez seulement finir la campagne ou si vous souhaitez vous approcher des 100 %.De ce fait, si vous ne souhaitez que terminer la campagne, sans trop vous attarder sur les différentes activités et les quêtes secondaires,. Si, au contraire, vous souhaitez venir à bout des quêtes annexes tout en profitant de Night City,, pouvant varier selon le temps que vous passez à vous balader.Pour le 100 %, le temps de jeu pourra être doublé, puisque certaines tâches seront assez gourmandes en termes de temps., surtout si vous souhaitez découvrir ce que vous réserve l'histoire avec un personnage du sexe opposé ou dans une faction différente. Quoi qu'il arrive, Cyberpunk 2077 occupera votre temps.Cyberpunk 2077 est, pour rappel, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.