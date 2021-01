Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Tout le monde s'accorde à dire que Cyberpunk 2077 avait besoin de plus de temps avant d'être lancé. Si les versions PC et next-gen sont convenables, sans pour autant être parfaites, les versions PS4 et Xbox One sont remplies de problèmes, le rendant parfois injouable. Pourquoi alors CD Projekt RED a-t-il décidé de sortir l'un des jeux les plus attendus de ces dernières années, en sachant qu'il ne ferait pas l'unanimité ? Selon un développeur qui s'est exprimé anonymement, la faute incombe à certains investisseurs et « grands manitous », ainsi sont-ils nommés par ce développeur, qui ont mis la pression.Dans une très longue publication, disponible ici , il explique qu'en interne, tout ne se serait pas passé comme prévu et que certaines personnes chez CD Projekt, recrutées « sans trop de raison » restent en place grâce à leur bonne relation avec « les grands manitous », ces derniers étant également à l'origine d'une douzaine de réécritures d'une quête qui n'a pour le moment pas été intégrée en jeu (elle devrait arriver via un DLC).Il explique sur le studio polonais s'est « fait du mal pour assurer la sécurité des investisseurs » et que l'objectif est désormais de faire une « No Man's Sky », lequel avait connu une sortie décevante (notamment sur le manque de contenu), mais qui s'est rattrapé par la suite à coup de mises à jour. Nous apprenons également que les deux premiers patchs majeurs sont finalement attendus plus tard, pour la mi-mars.Les différents directeurs et les développeurs principaux prennent la défense de l'équipe, qui avait d'ailleurs averti « un million de fois » sur les différents bugs du jeu.alors que nous aurions, normalement, dû pouvoir y entrer. Selon le développeur, ces ajouts seront faits en juin 2021. Dans le même sens, nous apprenons qu'une grande partie souterraine a été créée, mais n'est pas disponible, puisque jugée « moche » par certains cadres. Il affirme également que l'idée originale de Johnny Silverhand était plus cool, fortement inspiré par le Solid Snake de David Hayter et Cillian Murphy.Le monde de Night City aurait également dû être plus sombre, avec des enfants qui prenaient de la drogue ou encore des références à l'association internationale pour la conscience de Krishna, qui ont finalement été censurés. Une quête permettait également d'incarner un agent de la Max-Tac pour infiltrer leur QG, mais a été annulée en raison de sa complexité à mettre en place.Finalement ce développeur anonyme explique queLes équipes peuvent donc travailler sur les améliorations et les ajouts,De son côté, CD Projekt a avancé que ces informations ne « sont pas vraies ». Étant donné les détails présents dans cette publication, nous saurons très vite si oui ou non cette sortie est vraie. En attendant les mises à jour majeures, nous rappelons que Cyberpunk 2077 reste disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.