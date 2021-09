Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red engage des moddeurs de sa communauté

Nous sommes extrêmement heureux d'annoncer que @Blumster, @Nightmarea, @rfuzzo et moi-même allons rejoindre CDPR sous ma société et celle de @Nightmarea. Nous travaillerons sur divers projets liés au backend de Cyberpunk 2077 et au support de modding du jeu. Nous sommes très enthousiastes et nous espérons vraiment pouvoir contribuer à faire passer Cyberpunk 2077 au niveau supérieur !

.@CDPROJEKTRED has hired members of the @CyberpunkGame modding scene to work on official modding support and bug squashing. They've come from teams creating Wolvenkit and Redscript, the only reason mods exist at all for 2077. Amazing!



Congratz! pic.twitter.com/fl1w0jxR6H — Tyler McVicker (@Tyler_McV) August 30, 2021

En janvier dernier, Cyberpunk 2077 accueillait plusieurs outils de modding officiels permettant aux joueurs de créer toujours plus de contenu pour rendre le jeu encore plus attractif. Il semblerait que le talent et certaines de ces créations ont su satisfaireL'un des principaux intéressés,, connu sous le nom de, a annoncé la nouvelle sur le discord de modding officiel de, déclarant que ses confrères Blumster, Nightmarea, rfuzzo et lui-même rejoignaient l'équipe de. Ils feront désormais équipe avec le studio etPar la suite, le studio a confirmé l'embauche de l'équipe auprès de PC Gamer , et a ajouté que « la communauté des moddeurs a toujours été très importante pour nous et nous sommes heureux de travailler avec eux côte à côte pour étendre encore les outils qui sont à la disposition des moddeurs ».est déjà bien connue de la communauté puisqu'elle est à l'origine de, c'est à dire The Witcher 3 et Cyberpunk 2077. Toutefois, malgré cette bonne nouvelle, tous les joueurs ne sont pas spécialement enthousiastes et certains n'ont pas hésité à exprimer leur inquiétude sur le forum de Reddit . Ils se demandent en effet dans quelles mesures les moddeurs vont être capables d'améliorerÀ l'heure actuelle, ni le studio et ni les principaux concernés n'ont fait de commentaire sur ce qui allait arriver, maisa précisé sur Discord que Wolvenkit n'est pas officiellement adopté par CD Projekt, et le travail de cette nouvelle équipe sera complètement indépendant de ce qui a été fait par la communauté. Cyberpunk 2077 est, pour rappel, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. De nombreuses mises à jour d'améliorations sont prévues ces prochains mois