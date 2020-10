Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED dévoile les différents styles vestimentaires

notre partenaire Instant Gaming, avec une réduction de 28 %

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À quelques jours de sa sortie,. Outre les différents véhicules présents dans le titre, nous découvrons également que le style aura son importance dans le monde post-apocalyptique.Pour ce faire, plusieurs styles seront donc disponibles :. Pour information, chaque look a sa propre histoire, son statut et ses caractéristiques.Ainsi, concernant, celui-ci est destiné à celles et ceux qui aiment se faire voir et briller dans la nuit. Cette catégorie s'adresse en effet à ceux qui ont une préférence pour les cheveux colorés néons, les tatouages illuminés et le chrome. En ce qui concerne, celui-ci est destiné aux personnes pour qui le look n'est que superficiel, contrairement au look Kitsch. Aussi,aborde quant à lui un style plus strict, plus sombre et plus élégant, contrairement auqui lui, est adopté par la plupart des célébrités de Night City, arborant un look encore plus voyant que le Kitsch.Pour rappel,. Vous pouvez le précommander sur PC via