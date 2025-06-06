Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED annonce une mise à jour surprise pour le titre

Les développeurs de Cyberpunk 2077 avaient annoncé que le titre ne serait plus mis à jour après le déploiement de la mise à jour 2.2. Mais ils semblent avoir une dernière surprise en réserve.
L'Ultimate Edition de Cyberpunk 2077
vient officiellement de faire ses débuts sur Nintendo Switch 2. Si elle s'invite aujourd'hui sur un nouveau support, la franchise a encore de beaux jours devant elle. Le lancement du Projet Orion (la suite de Cyberpunk 2077
) est le projet le plus attendu, mais CD Projekt RED aurait encore du contenu à ajouter au titre originel
. C'est ce que suggèrent Alicja Kozera et Marcin Momot, respectivement senior community manager et directeur de la communication chez CD Projekt RED.
Une version 2.3 en préparation pour Cyberpunk 2077
Pour célébrer la sortie de Cyberpunk 2077 sur Nintendo Switch 2, ce dernier a partagé un message sur X/Twitter pour annoncer la nouvelle. Il explique que « Nous n'avons pas encore terminé ! Restez à l'écoute pour plus d'informations sur la prochaine mise à jour de Cyberpunk 2077
».
Cette décision a surpris la communauté car CD Projekt avait déclaré qu'il n'y aurait plus de mise à jour majeure pour le titre après la sortie de la version 2.1
. Cependant, les plus impatients se demandent déjà ce que ce nouveau patch pourrait bien ajouter au titre. Les théories à ce sujet se multiplient, évoquant pêle-mêle un patch d'optimisation pour la PS5 Pro, une multitude de correctifs mais aussi un mode New Game+ ainsi que de toutes nouvelles missions
dans les rues de Night City.
Quand cette mise à jour sera-t-elle déployée ?
Pour le moment, aucune information concernant le contenu de ce patch n'a été partagée. D'ailleurs, Marcin Momot a indiqué dans le message partagé sur X/Twitter que « Nous commencerons à vous en parler à l'approche de la sortie du patch 2.3 (c'est son nom), alors pour l'instant, nous vous demandons un peu de patience
». Mais il a révélé que cette mise à jour serait disponible en juin 2025.
L'attente sera donc de courte durée pour les joueurs, d'autant qu'il y a de fortes chances pour que cette mise à jour soit également disponible sur la version Nintendo Switch 2. Rappelons qu'en plus de la nouvelle console de Nintendo, le titre est disponible sur la plupart des supports, y compris sur PS5 et consoles Xbox Series.
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