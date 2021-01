Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED affirme que les joueurs n'ont pas encore tout vu

Certains ont déjà fini le jeu, d'autres y joueront encore, mais personne n'a encore découvert tout ce que nous avons préparé. C'est quelque chose qui a pris des années aux joueurs de The Witcher 3 et la même chose va se produire avec ce nouveau jeu.

Today marks 1 month since #Cyberpunk2077 release



Some already beat the game, plenty are still playing, nobody yet uncovered everything we have prepared. It took years for #TheWitcher 3, so it will take quite long for this game too. I love observing this process. — Paweł Sasko (@PaweSasko) January 10, 2021

But I want you to know that you are being heard -- patches released so far prove it. Have in mind that not everything can be addressed instantly.



I have received thousands of messages - you are killing the battery on my phone. But I read all of it, even when it hurts. — Paweł Sasko (@PaweSasko) January 10, 2021

Malgré un lancement plus que bancal et des critiques très mitigées de la part des joueurs,. Disponible depuis le 10 décembre 2020, il semblerait queC'est en tout cas ce qu'affirme, développeur de, sur le réseau social Twitter. Un mois après son lancement,Bien que la carte dene soit pas la plus grande,dans le monde des jeux vidéo. Après avoir dévoilé cette petite information,depuis la sortie du titre, et affirme que le nécessaire sera fait dans les prochaines mises à jour.Pour rappel, Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC et bénéficiera de plusieurs DLC gratuits en ce début d'année 2021 . Si vous ne disposez pas du jeu, vous pouvez vous le procurer sur PC et Xbox à moindre prix grâce à notre partenaire Instant Gaming :Sur, vous pouvez notamment le trouver avec une réduction de 25 % sur Amazon en version physique, à l'heure où nous écrivons ces lignes.