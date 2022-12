C'est l'ordre naturel des choses. C'était la même chose pour The Witcher, après les extensions, nous avons finalement sorti l'édition Game of the Year, et elle est toujours disponible depuis. Le même cheminement est à attendre ici.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Même si Cyberpunk 2077 n'a pas répondu aux attentes initiales et a déçu bon nombre de joueurs, le titre a bien redressé la barre, alors que la sortie de la série Edgerunners sur Netflix a été très bénéfique au RPG, qui a vu un grand nombre de personnes (re)venir sur Cyberpunk 2077, permettant à CD Projekt RED de réaliser son meilleur troisième trimestre C'est donc sans surprise de voir que, probablement durant l'année 2023. Cela ne se fera, qui n'a toujours pas de date de sortie. Mais selon Adam Kiciński, PDG de l'entreprise, ce choix résulte d'un processus logique.Sortir une telle édition permet de séduire de nouveaux joueurs et donc d'engranger encore un peu plus d'argent, sans forcément travailler beaucoup plus. Les éditions Game of the Year proposent, en général, tous les contenus gratuits et payants sortis, c'est pour cela qu'elle arrivera après le lancement de l'extension Phantom Liberty. Nous en saurons plus au cours des prochains mois.