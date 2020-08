Cyberpunk 2077 aura des DLC gratuits

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Bonne nouvelle. Le studio polonais, qui travaille actuellement sur les finitions dequi a été reporté à deux reprises, vient de confirmer que, ou tout du moins une partie. Même s'il s'agissait d'un secret de polichinelle, puisque le studio avait indiqué lors de la sortie de The Witcher 3 que la gratuité des DLC devait être une norme dans le milieu, certains pouvaient s'attendre à ce que les DLC soient payants, d'autant plus que cinq ans se sont écoulés.Néanmoins, CD Projekt proposera bien des DLC gratuitement aux joueurs de, comme il l'a annoncé sur Twitter, en réponse à un utilisateur du réseau social avec un GIF.Une excellente nouvelle donc, lorsque l'on sait que les DLC avaient apporté de nouvelles quêtes ou encore de nouvelles armures et le mode New Game+ dans The Witcher 3. Le contenu du jeu post-apocalyptique devrait donc être enrichi dans les mois suivant sa sortie.En attendant d'avoir de plus amples informations sur ces DLC, qui devraient être aussi nombreux que ceux de The Witcher 3 , suite à son dernier report, les développeurs voulant proposer la meilleure expérience possible.