Cyberpunk 2077 a opté pour la vue à la première personne pour cette raison



le 03 février 2026 à 15h37 Publié par Justine Manchuelle le 03 février 2026 à 15h37

Si vous avez joué à The Witcher 3 puis à Cyberpunk 2077, le passage de la vue à la troisième personne à celle à la première personne a pu être déroutant. Mais pour le directeur créatif, ce choix était essentiel.