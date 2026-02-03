Cyberpunk 2077 a opté pour la vue à la première personne pour cette raison

Si vous avez joué à The Witcher 3 puis à Cyberpunk 2077, le passage de la vue à la troisième personne à celle à la première personne a pu être déroutant. Mais pour le directeur créatif, ce choix était essentiel.
Que vous ayez prix le temps de découvrir tous les recoins de Night City ou que vous ayez été captivé par l'histoire de Johnny Silverhand, vous avez été forcément confronté à ce point clé du gameplay de Cyberpunk 2077
: la vue à la première personne. Pourtant, ce choix tranche radicalement avec les autres jeux développés par CD Projekt RED. Jusqu'au lancement de son titre futuriste, la vue à la troisième personne était la norme,
notamment sur les jeux The Witcher. Mais Igor Sarzyński a expliqué les raisons de cette vue et son impact sur l'expérience des joueurs.
Renforcer l'immersion dans la peau de V, le personnage principal de Cyberpunk 2077
Sur Bluesky, le directeur créatif (qui travaille actuellement sur la suite de Cyberpunk 2077) révèle dans une série de publications que la vue à la première personne est intimement liée à la narration du jeu.
Selon lui, elle s'accorde parfaitement à l'histoire du jeu et à ses éléments clés, ce qui renforce l'immersion dans la peau de V.
Vous êtes un esprit piégé dans un corps en décomposition, dont le seul moyen de s'échapper est le traitement technologique de la conscience. De plus, il y a un fantôme numérique dans votre tête que vous seul pouvez voir ; une chose qui n'existe que dans votre perception subjective, plutôt que d'être tous deux vus de la même manière par une caméra TPP externe et objective.
Même si elle était idéale pour s'imprégner au mieux de l'histoire de Cyberpunk 2077, la vue à la première personne reste avant tout un choix « plus adapté » à cette aventure.
Cela ne signifie pas que la vue à la troisième personne est totalement à proscrire.
La vue à la troisième personne plus adaptée aux personnages dont les joueurs revivent l'histoire
L'un des meilleurs exemples provient de la première vidéo de gameplay de The Witcher IV
. Les joueurs ont pu constater que la formule sera présente dans l'épopée de Ciri. D'ailleurs, Igor Sarzyński précise que cette vue serait plus adaptée « aux personnages plus définis
».
Also there's a digital ghost in your head that only you can see; a thing existing only in your subjective perception - rather than both of you being seen equally by an external, objective TPP cam.
— igor.sarzynski (@srznsk.bsky.social) 1 février 2026 à 18:04
Citant d'autres héros dont l'aventure est vécue à la troisième personne comme Kratos de God of War ou Ellie de The Last of Us
, il déclare que ces titres sont ceux « où l'on revit l'histoire d'un autre. La vue à la première personne se prête mieux aux personnages-joueurs plus proches de l'avatar. V se situe quelque part entre les deux
».
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