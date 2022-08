Cult of the Lamb : The Star Follower Skin, où trouver cette apparence d'adepte ?

Débloquer l'apparence The Star Follower Skin sur Cult of the Lamb

Sur, vous aurez la possibilité de débloquer de nombreuses apparences afin de personnaliser vos adeptes. Certaines d'entre elles sont plus difficiles à trouver tant elles se veulent spéciales. C'est le cas notamment de l'apparence « The Star Follower Skin », de son nom anglais. Dans ce guide, nous vous indiquons où la récupérer.Afin de débloquer l'apparence The Star Follower Skin sur, il convient d'avoir progressé dans l'aventure de Massive Monster et Devolver Digital. En effet, il faut absolument avoir débloqué une zone bien particulière du monde, soit la Caverne de Midas. Pour cela, explorer le dernier donjon, c'est-à-dire celui de Shamura , qui est intitulé Antre de Soie. Normalement, à un moment, vous devriez voir un panneau. Interagissez avec pour débloquer la Caverne de Midas. Ainsi, comme vous l'aurez probablement compris, débloquer cette apparence spéciale nécessite donc d'avoir quelques heures de jeu à son actif.Néanmoins, si vous avez débloqué la nouvelle zone, rendez-vous là-bas. Vous y découvrirez une salle remplie d'or. Dès lors, vous devez porter votre attention sur le fond de la pièce. En effet, près de l'autel (comme sur l'image ci-dessus), vous pourrez voir des amas de pièces d'or à gauche et à droite. En vous approchant des piles situées à droite de la structure, vous pourrez interagir avec un élément et ainsi trouver ladite apparence d'adepte.The Star Follow Skin étant désormais débloqué, vous pourrez sélectionner cette apparence pour votre prochaine recrue. Notons que vous pouvez personnaliser cette apparence en choisissant une couleur ou bien une variation.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Si vous êtes actuellement plongés sur le titre de Massive Monster et Devolver Digital, sachez que plusieurs guides sont disponibles dans nos colonnes.