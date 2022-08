Cult of the Lamb : Quête du Pêcheur, comment la terminer ?

Terminer la quête du Pêcheur sur Cult of the Lamb

Trouver tous les poissons demandés par le Pêcheur

L'une des premières quêtes de, donnée par le Pêcheur, vous demande de récupérer et délivrer certains poissons. Si vous ne savez pas comment faire, vous voici au bon endroit. Nous vous expliquons, dans ce qui suit, comment accomplir facilement et rapidement cette quête.Au début de l'aventure, les joueurs et les joueuses seront amenés à rencontrer le Pêcheur. Il s'agit d'un PNJ, à retrouver dans le donjon de Leshy, soit Bois sombres. Celui-ci apparaîtra dans les premières heures de jeu et avant que les joueurs ne débloquent l'affrontement final contre le boss dudit donjon. Le Pêcheur vous donnera une quête bien particulière : vous devez pêcher certains poissons (crabe, poulpe, calmar et homard) et les lui remettre.Ainsi, après votre rencontre avec le Pêcheur, vous débloquerez une nouvelle zone du monde : le Chemin du Pèlerin. Voyagez vers cet endroit, dès que vous le pouvez. Là-bas, ledit PNJ vous apprendra à pêcher, une activité qui s'avère très importante et utile, notamment pour nourrir vos adeptes. Pêcher n'est pas très difficile sur: il suffit de lancer la ligne vers les poissons puis maintenir l'hameçon dans la partie verte de la jauge affichée à l'écran, en appuyant sur la touche adéquate. Là-dessus, c'est assez similaire à la pêche sur, par exemple.En pêchant, vous trouverez très facilement les poissons demandés par le Pêcheur, hormis le homard. En effet, le homard est un peu plus difficile à obtenir. Pour le pêcher, il vous faudra tout d'abord débloquer et accomplir le rituel de l'océan qui « permet de doubler le nombre de poissons pêchés pendant deux jours et d'augmenter les chances de pêcher des poissons spéciaux ». Notons que vous devez posséder 37 os pour réaliser ce rituel.Une fois que le rituel de l'océan est terminé, retournez dans la zone Chemin du Pèlerin et pêchez de nouveau. Normalement, vous devriez facilement et rapidement récupérer un homard. Dès lors, il ne vous reste plus qu'à donner tous les poissons au Pêcheur, pour terminer la quête dudit PNJ. Par la suite, et tout au long de votre aventure, vous aurez la possibilité de lui acheter des poissons en échange de pièces d'or.est à retrouver sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.