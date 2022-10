Cult of the Lamb : Le Blood Moon Festival a débuté et ajoute des nouveautés

Le Blood Moon Festival est disponible sur Cult of the Lamb

Disponible depuis le début du mois d'août sur la plupart des plateformes de jeu, le roguelike de Massive Monster et Devolver Digital,, refait parler de lui, ces derniers temps. Il y a quelques jours, nous avons appris que des éditions physiques , à destination de la Nintendo Switch et de la PS5, arrivent en 2023. Aujourd'hui, le titre est de nouveau au cœur de l'actualité.Effectivement, Cult of the Lamb vient tout juste d'accueillir. Il s'agit du, qui est en lien avec Halloween et est. Ainsi, à compter d'aujourd'hui et jusqu'en novembre, les joueurs et les joueuses peuvent. Ce qui leur permettra de débloquer« qui ressuscitera l'âme de leurs anciens adeptes » (quarante citrouilles sont demandées pour effectuer le rituel, selon les informations partagées dans le trailer).De plus, en capturant ces esprits, les joueurs pourront obteniret. Par ailleurs, les développeurs ont ajoutéau jeu.Pour rappel, Cult of the Lamb est à retrouver sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Si vous débutez sur le titre de Massive Monster et Devolver Digital, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient vous aider durant votre aventure.