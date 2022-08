Cult of the Lamb : Heure de sortie en France

Heure de sortie de Cult of the Lamb en France

PC (Steam) → le 11 août, à 17h.

PS4 & PS5 → le 11 août, à 18h.

Nintendo Switch → le 11 août, à 15h ou 18h.

Xbox One & Xbox Series → le 11 août, à 18h.

Le prochain jeu de Massive Monster et Devolver Digital,, s'apprête à débarquer. En effet, le soft doit arriver le 11 août prochain. D'ailleurs, le titre semble être plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, amateurs ou non d'aventures de type roguelike. Beaucoup d'entre eux se demandent, alors,ils vont pouvoir plonger dansRappelons, avant tout, quese rendra disponible sur de nombreuses plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch, dès le. En ce qui concerne, tous les joueurs et joueuses ne sont pas logés à la même enseigne. En effet, elle n'est pas la même d'une plateforme à une autre.Ainsi, selon le compte à rebours actuellement affiché sur la page du jeu, sur Steam , celles et ceux sévissant sur PC pourront plonger dans. En revanche, les joueurs et les joueuses étant sur consoles PlayStation, devront attendred'après la page de Cult of the Lamb sur le PlayStation Store. Ce qui également le cas pour la version Xbox du soft.En ce qui concerne la Nintendo Switch, les jeux numériques sont, généralement, disponibles dèsle jour de leur sortie. Or, comme indiqué dans un article sur l'assistance Nintendo , « certains logiciels d'éditeurs tiers pourraient ne pas être disponibles avant 17 h GMT (18 h CET) [soit 18h, heure française] le jour de leur sortie ». Pour récapituler, voici les différentesPour rappel,invite les joueurs et les joueuses à incarner un jeune agneau, sauvé et possédé par une mystérieuse entité, qui doit bâtir et faire prospérer une nouvelle communauté. Pour cela, nous devrons explorer différentes régions, affronter des ennemis et des boss ou encore collecter diverses ressources afin de construire des bâtiments utilitaires pour les fidèles du culte. Notez que les configurations PC requises desont déjà connues.