Cult of the Lamb : Comment gérer les adeptes rebelles ?

Gérer les adeptes rebelles sur Cult of the Lamb

Discipliner les fidèles se rebellant

Débloquer la Prison

Il est possible que, durant votre aventure sur, plusieurs adeptes se rebellent contre vous et n'ont plus foi en votre culte. Ces derniers peuvent alors répandre des mensonges à votre propos et enrôler d'autres fidèles à leur cause. Ainsi, si certains adeptes commencent à se rebeller, il faut agir au plus vite. Nous vous indiquons, dans ce qui suit, la marche à suivre afin deComme pour les adeptes malades , il convient de s'occuper rapidement des fidèles se rebellant contre vous et contre votre culte. Vous remarquerez facilement un fidèle se rebellant, car une icône au-dessus de sa tête, représentant deux mains, vous l'indiquera et celui-ci aura des yeux rouges (comme sur l'image ci-dessous).Afin de gérer les fidèles rebelles, il existe plusieurs solutions. Ceci dépendra essentiellement de votre progression sur, et plus particulièrement si vous avez débloqué la Prison. Si ce n'est pas le cas, il va vous falloir discuter avec le rebelle. Approchez-vous de cet adepte et interagissez avec lui. Sélectionnez « Discipliner » afin de faire baisser sa jauge de rébellion. En fonction, il vous faudra probablement effectuer l'action « Discipliner » plusieurs fois pour réduire ladite jauge à zéro.Le meilleur moyen de gérer un adepte rebelle, sur, reste de. Cette structure peut être obtenue via l'Autel, grâce à de l'inspiration divine. Vous retrouverez la Prison, qui « permet d'emprisonner les adeptes rebelles », dans le deuxième rang d'améliorations de l'Autel. Pour construire la Prison, vous aurez besoin de 20 pièces et 25 bois.Une fois que vous avez débloqué puis construit une Prison, et si vous avez un adepte rebelle dans vos rangs, dirigez-vous vers lui. Interagissez avec lui et sélectionnez « Emprisonner ». Dès lors, l'Agneau emmènera ledit adepte à la prison. Ce qui l'empêchera d'enrôler d'autres fidèles. Il ne vous reste plus qu'à effectuer l'action « Discipliner », autant de fois que nécessaire, et ce jusqu'à la disparition de la jauge de rébellion. Lorsque ce sera le cas, vous pourrez libérer l'adepte.Pour rappel,est disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC et Nintendo Switch.