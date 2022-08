Cult of the Lamb : Comment soigner des adeptes malades ?

Soigner les adeptes malades sur Cult of the Lamb

Éviter l'insalubrité

Sur Cult of the Lamb, les adeptes enrôlés peuvent tomber malades si l'environnement est trop insalubre. D'ailleurs, sachez que le taux d'insalubrité de votre communauté est représenté par la jauge disposant d'une icône représentant un virus, disponible en haut à gauche de votre écran. De ce fait, vous pouvez y jeter un coup d'oeil à tout moment.



Ainsi, comme dit précédemment, si l'insalubrité de l'environnement est trop importante, les fidèles tomberont malades les uns après les autres et risquent alors de mourir. Ce que vous voulez éviter, à tout prix. À ce sujet, notons que la trop grande présence d'excréments, de vomis ou encore de cadavres augmente la jauge d'insalubrité et favorise la propagation des maladies.

Envoyer les malades se reposer

Débloquer le Poste de soins

Sur le titre de Massive Monster et Devolver Digital,, les joueurs et les joueuses devront gérer une communauté d'adeptes. Or, ces derniers peuvent tomber malades si l'environnement n'est pas suffisamment sain. Ce qui peut vite devenir un problème. Ainsi, voici quelques conseils pour éviter l'insalubrité et, surPour maintenir une bonne hygiène, il vous faudra, alors, régulièrement nettoyer les excréments et le vomi des adeptes. Au début de votre aventure, vous devrez le faire vous-même. Par la suite, vous pourrez débloquer le Poste de nettoyage, afin de déléguer ces tâches à l'un de vos fidèles. De plus, n'oubliez pas d'enterrer vos morts en débloquant la Fosse commune.Néanmoins, si l'un de vos adeptes tombe malheureusement malade, vous pouvez le soigner et ce de plusieurs façons, en fonction de votre progression surAu début de l'aventure, les joueurs et les joueuses ne peuvent pas encore débloquer le Poste de Soins. De ce fait, ils ne peuvent soigner rapidement et efficacement les adeptes tombés malades. Pour autant, il est possible de les aider à se remettre de leur maladie.Si vous n'avez pas encore débloqué le Poste de soins et que l'un de vos fidèles est malade, voici la marche à suivre afin de le soigner : approchez-vous de lui et interagissez avec lui. Puis sélectionnez « Dormir » afin de l'envoyer se. Après un certain temps, l'adepte ne sera alors plus malade et pourra reprendre son travail, sans risquer d'infecter toute la communauté.Le meilleur moyen de soigner un fidèle malade, sur, est de débloquer le bâtiment « Poste de Soins ». Or, cela requiert d'avoir débloqué le troisième niveau d'améliorations de l'Autel et, de ce fait, d'avoir quelques heures de jeu à son actif.Comme la description en jeu l'indique, le« permet de soigner les adeptes malades ». Construire cette structure exige de posséder certaines ressources. Dès que vous les possédez, n'hésitez pas et faites construire le bâtiment. Dès lors, si l'un de vos adeptes est malade, interagissez avec le Poste de Soins, sélectionnez le fidèle en question et soignez-le, en échange de fleurs de camélia. Remarquons que vous pouvez trouver ces fleurs dans les différents donjons, notamment Bois Sombres, et que vous pouvez en faire pousser vous-même via vos parcelles agricoles grâce aux graines de camélia.Finalement, sachez qu'un Poste de soins amélioré, soit de niveau 2, peut être débloqué sur. Cette amélioration « permet de soigner plus rapidement les adeptes malades ».Pour rappel,est disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.