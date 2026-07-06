CSGO de retour au sommet sur Steam

Counter-Strike 2 domine incontestablement Steam, mais son illustre prédécesseur n'a pas dit son dernier mot. Depuis son retour en tant que jeu indépendant il y a quelques mois, Global Offensive enregistre des pics de fréquentation impressionnants, prouvant que la communauté reste profondément attachée à ce monument du jeu de tir tactique.

Il existe une règle tacite lorsque l'on évoque les jeux les plus populaires sur Steam. Il faut toujours préciser que l'on parle des titres qui se placent juste derrière le FPS de Valve. Counter-Strike 2 est incontestablement le roi de la plateforme, rassemblant allègrement plus d'un million de joueurs connectés simultanément. Le jeu de tir ne montre d'ailleurs aucun signe de ralentissement. Cependant, il serait bien imprudent d'enterrer le jeu que ce mastodonte a d'abord absorbé avant de le recracher. Son prédécesseur direct, CSGO, est en train de réaliser un retour pour le moins spectaculaire sur le devant de la scène.

Le phénix de Valve renaît de ses cendres

Selon les données recueillies par la base de données SteamDB, le jeu a atteint son pic historique de joueurs en simultané depuis sa ressortie le 1er juillet. Ce sont ainsi un peu plus de 68 000 terroristes et anti-terroristes qui se sont affrontés en même temps améliorant le record effectué lors de la sortie en standalone en début d'année. Bien sûr, ces statistiques peuvent sembler dérisoires si on les compare à l'âge d'or du titre original ou aux performances actuelles de son successeur.

Néanmoins, cette tendance à la hausse est soudaine et particulièrement remarquable pour une œuvre qu'il est impossible de trouver via une simple recherche classique sur la boutique de Valve.









Une concurrence interne qui ne pose aucun problème

Cette dynamique vient confirmer une théorie qui circule depuis un moment sur la toile. Le marché du jeu sur PC est largement assez vaste pour accueillir deux itérations majeures de la franchise en même temps. En réalité, l'écosystème est même capable de supporter bien plus que cela.

Les vénérables Counter-Strike premier du nom et l'édition Source conservent encore aujourd'hui des bases d'utilisateurs extrêmement solides, de nombreuses années après leur lancement initial. D'ailleurs, jusqu'à il y a peu, CSGO était toujours considéré comme une meilleure expérience que CS2.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

La passion pour la licence transcende les époques et les mises à jour graphiques. Tant que les serveurs resteront ouverts, il y aura toujours des passionnés prêts à relancer une partie sur la version qui a marqué leur vie de joueur. Que ce soit Global Offensive, Source ou une toute autre version.

Vous pouvez accéder à CSGO sur Steam via ce lien.