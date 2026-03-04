CS:GO fait son grand retour sur Steam

Valve a créé la surprise en réintégrant discrètement Counter-Strike: Global Offensive sur Steam en tant que jeu indépendant. Une nouvelle inespérée pour les puristes du célèbre jeu de tir, même si ce retour inattendu s'accompagne de plusieurs restrictions majeures concernant le mode multijoueur.
C'est une nouvelle qui va ravir les amateurs de sensations classiques. Sans la moindre annonce officielle, Valve a décidé de redonner vie à Counter-Strike: Global Offensive
en lui offrant une page dédiée sur sa plateforme Steam ce mardi 3 mars. Depuis le lancement de son successeur en 2023, l'ancienne version n'était accessible que par un cheminement fastidieux, reléguée au rang de simple branche « bêta » dans les paramètres de Counter-Strike 2
. Les deux titres partageaient jusqu'à présent le même identifiant d'application, rendant impossible leur cohabitation simple sur un même ordinateur.
Le retour de CSGO, silencieux mais très attendu
Cette réapparition surprise s'est faite dans la plus grande discrétion. La page du jeu est d'ailleurs techniquement non répertoriée sur le magasin Steam à l'heure actuelle
, bien qu'elle reste parfaitement accessible via un lien direct. Les joueurs peuvent désormais installer « l'ancienne gloire » des jeux de tir tactiques comme n'importe quel autre titre de leur bibliothèque.
Valve a donc finalement cédé aux nombreuses requêtes de sa communauté qui réclamait un accès simplifié à cette époque dorée. Il est désormais possible de conserver les deux jeux installés simultanément sur son système
, permettant de passer de l'un à l'autre en quelques clics.
Comment télécharger CSGO ?
La procédure est devenue d'une simplicité enfantine. Il suffit de se rendre sur la page de Counter-Strike: Global Offensive
, d'ajouter le jeu à son compte et de lancer l'installation. Une fois le téléchargement terminé, le titre trônera fièrement aux côtés de son petit frère dans votre liste de jeux. Il n'est pour l'instant pas possible de l'installer directement depuis l'application PC, puisque CSGO n'apparaît pas dans la boutique.
Cette séparation nette entre les deux entités résout de nombreux problèmes techniques pour les joueurs qui souhaitaient simplement replonger dans leurs souvenirs sans avoir à manipuler les fichiers complexes de la nouvelle version.
La grosse contrepartie de cette réapparition
Cependant, il ne faut pas s'attendre à revivre l'expérience complète de 2012
. Dès le lancement, un message d'avertissement accueille les joueurs pour leur rappeler que le jeu n'est plus officiellement soutenu par le studio depuis janvier 2024.
De plus, le jeu ne se connecte pas au réseau officiel
, ce qui signifie que les matchs en ligne et les serveurs officiels sont hors ligne. Le matchmaking officiel est bel et bien mort. Les joueurs doivent se contenter des entraînements avec les bots, des parcours de tir, des cartes du mode workshop et de certains serveurs communautaires ou privés, pour le moment. Il n'est pas impossible que les choses changent à l'avenir, si l'engouement est présent. À l'heure où ces lignes sont écrites, environ 50 000 utilisateurs sont connectés en jeu
.
Malgré ces limitations évidentes, cette initiative reste une victoire symbolique majeure. Elle facilite grandement la vie des créateurs de contenu et des organisateurs de tournois qui souhaitent mettre en place des événements rétro. C'est également une opportunité en or pour la nouvelle génération de joueurs de découvrir les mécaniques et les sensations brutes de l'ancêtre qui a forgé la légende de la franchise, tandis que l'itération actuelle continuera de dicter l'avenir de l'esport
.
commentaire (1)
Valve en train de faire tout sauf les suites qu'on attend depuis des années (n'est-ce pas Half-life 3?)