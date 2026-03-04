CS:GO fait son grand retour sur Steam

CSGO de retour au sommet sur Steam

Counter-Strike 2 domine incontestablement Steam, mais son illustre prédécesseur n'a pas dit son dernier mot. Depuis son retour en tant que jeu indépendant il y a quelques mois, Global Offensive enregistre des pics de fréquentation impressionnants, prouvant que la communauté reste profondément attachée à ce monument du jeu de tir tactique.