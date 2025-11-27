Valve signe une année record en 2025 et un chiffre qui va faire rougir les GAFAM

Entre les revenus générés par Steam, les ventes de son catalogue et ses produits physiques, Valve affiche une croissance record et une productivité par employé que même des géants comme Apple, Meta et Amazon ne parviennent pas à concurrencer.
Pour les joueurs, Valve
est associé à plusieurs éléments majeurs. Créateur de Steam, le studio est également le développeur et l'éditeur de titres cultes comme Half-Life 2, Team Fortress, Portal, Dota 2
ou encore Counter-Strike 2. L'entreprise s'est également attaqué au marché des consoles en créant le Steam Deck pour le jeu portable et en dévoilant la Steam Machine, une console de salon en forme de cube.
Figure dominante du jeu vidéo sur PC, Valve compte pourtant moins de 500 employés. Mais ses différents produits et services ont conquis des millions d'utilisateurs à travers le monde. Or, les prévisions partagées par le cabinet d'études Alinea Analytics indiquent que cette stabilité et cette force de frappe se voient sur les revenus générés par le studio en 2025
.
Plus de 16 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour Valve en 2025
Ils indiquent que Valve a enregistré une hausse de croissance de 5,7 % par rapport à 2024. Au total, le studio totalise à l'heure actuelle 16,2 milliards de dollars de chiffres d'affaires
pour l'année 2025. Cependant, les estimations réalisées par Alinea Analytics suggèrent que ce chiffre pourrait dépasser les 17 milliards de dollars d'ici le 31 décembre 2025.
Dans l'inconscient collectif, les revenus générés par Valve (notamment par Steam) proviennent des prix très compétitifs proposés pendant les périodes de soldes, les gros lancements et les ventes de consoles. Mais en réalité, les commissions prélevées sur chaque vente représentent une part non négligeable de ces revenus colossaux
.
S'il domine le marché du jeu sur PC, Valve a également réussi à atteindre ces chiffres records grâce aux outils à disposition des développeurs, au Workshop mais aussi à l'attention portée aux titres de son propre catalogue.
Les titres développés par Valve comme Counter-Strike 2 représentent 4 milliards de dollars de revenus
Valve propose des éléments cosmétiques, des mises à jour fréquentes et même des compétitions internationales pour plusieurs de ses titres
, plus particulièrement pour Dota 2 et pour Counter-Strike 2
. Tous ces éléments ont fédéré une communauté de joueurs fidèles qui n'hésitent pas à dépenser leur argent dans ces mêmes titres. Contrairement à d'autres éditeurs et développeurs, Valve mise davantage sur la qualité que sur la quantité et le public y est réceptif.
Ce souci du détail combiné au statut de plateforme vedette pour l'achat de jeux PC fait que Valve affiche une productivité record en 2025. D'après les estimations du cabinet d'études, chacun des 350 employés de Valve rapporterait en moyenne 11,5 millions de dollars à l'entreprise
.
Un chiffre qui risque de faire rêver les GAFAM qui emploient des milliers de personnes mais ne parviennent pas à atteindre de tels chiffres. À titre de comparaison, chaque employé d'Apple aurait généré 2 413 171 dollars.
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