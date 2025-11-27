Valve signe une année record en 2025 et un chiffre qui va faire rougir les GAFAM

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 27 novembre 2025 à 17h40
Entre les revenus générés par Steam, les ventes de son catalogue et ses produits physiques, Valve affiche une croissance record et une productivité par employé que même des géants comme Apple, Meta et Amazon ne parviennent pas à concurrencer.
Valve signe une année record en 2025 et un chiffre qui va faire rougir les GAFAM
Pour les joueurs, Valve est associé à plusieurs éléments majeurs. Créateur de Steam, le studio est également le développeur et l'éditeur de titres cultes comme Half-Life 2, Team Fortress, Portal, Dota 2 ou encore Counter-Strike 2. L'entreprise s'est également attaqué au marché des consoles en créant le Steam Deck pour le jeu portable et en dévoilant la Steam Machine, une console de salon en forme de cube.

À lire également

Valve surprend les joueurs en dévoilant sa nouvelle console et toute une série d'accessoires gaming

Valve surprend les joueurs en dévoilant sa nouvelle console et toute une série d'accessoires gaming

Figure dominante du jeu vidéo sur PC, Valve compte pourtant moins de 500 employés. Mais ses différents produits et services ont conquis des millions d'utilisateurs à travers le monde. Or, les prévisions partagées par le cabinet d'études Alinea Analytics indiquent que cette stabilité et cette force de frappe se voient sur les revenus générés par le studio en 2025

Plus de 16 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour Valve en 2025

steam-logo
Ils indiquent que Valve a enregistré une hausse de croissance de 5,7 % par rapport à 2024. Au total, le studio totalise à l'heure actuelle 16,2 milliards de dollars de chiffres d'affaires pour l'année 2025. Cependant, les estimations réalisées par Alinea Analytics suggèrent que ce chiffre pourrait dépasser les 17 milliards de dollars d'ici le 31 décembre 2025. 


Dans l'inconscient collectif, les revenus générés par Valve (notamment par Steam) proviennent des prix très compétitifs proposés pendant les périodes de soldes, les gros lancements et les ventes de consoles. Mais en réalité, les commissions prélevées sur chaque vente représentent une part non négligeable de ces revenus colossaux

S'il domine le marché du jeu sur PC, Valve a également réussi à atteindre ces chiffres records grâce aux outils à disposition des développeurs, au Workshop mais aussi à l'attention portée aux titres de son propre catalogue. 

Les titres développés par Valve comme Counter-Strike 2 représentent 4 milliards de dollars de revenus

cs-2-steam
Valve propose des éléments cosmétiques, des mises à jour fréquentes et même des compétitions internationales pour plusieurs de ses titres, plus particulièrement pour Dota 2 et pour Counter-Strike 2. Tous ces éléments ont fédéré une communauté de joueurs fidèles qui n'hésitent pas à dépenser leur argent dans ces mêmes titres. Contrairement à d'autres éditeurs et développeurs, Valve mise davantage sur la qualité que sur la quantité et le public y est réceptif. 

Ce souci du détail combiné au statut de plateforme vedette pour l'achat de jeux PC fait que Valve affiche une productivité record en 2025. D'après les estimations du cabinet d'études, chacun des 350 employés de Valve rapporterait en moyenne 11,5 millions de dollars à l'entreprise.

steam-jeux
Un chiffre qui risque de faire rêver les GAFAM qui emploient des milliers de personnes mais ne parviennent pas à atteindre de tels chiffres. À titre de comparaison, chaque employé d'Apple aurait généré 2 413 171 dollars.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

La nouvelle mise à jour de Counter-Strike 2 bouleverse les règles de la bombe
Counter-Strike 2 09 juillet 2026

La nouvelle mise à jour de Counter-Strike 2 bouleverse les règles de la bombe

La saison 5 de Counter-Strike 2 vient de débuter avec une refonte historique. Pour la première fois depuis 26 ans, Valve modifie en profondeur le fonctionnement de la bombe C4. Fini les calculs hasardeux, une nouvelle mécanique d'onde de choc promet de bouleverser vos stratégies de survie.
CS2 : Cache de retour dans quelques jours dans le map pool compétitif, à la place d'une carte iconique
Counter-Strike 2 23 juin 2026

CS2 : Cache de retour dans quelques jours dans le map pool compétitif, à la place d'une carte iconique

Valve officialise un changement majeur pour la cinquième saison du mode Premier de Counter-Strike 2. La carte mythique Cache fera son grand retour dans le pool compétitif, remplaçant ainsi Overpass au grand dam de certains joueurs. Une mise à jour très attendue.
CS2 : Après des années d'attente, Cache enfin de retour officiellement
Counter-Strike 2 29 avril 2026

CS2 : Après des années d'attente, Cache enfin de retour officiellement

Après sept longues années d'absence, la légendaire carte Cache fait son grand retour sur Counter-Strike 2. Entièrement retravaillée par Valve, cette arène mythique promet de raviver les souvenirs des joueurs expérimentés tout en offrant un terrain d'apprentissage idéal pour les nouveaux venus.

commentaire (0)