La nouvelle mise à jour de Counter-Strike 2 bouleverse les règles de la bombe

La saison 5 de Counter-Strike 2 vient de débuter avec une refonte historique. Pour la première fois depuis 26 ans, Valve modifie en profondeur le fonctionnement de la bombe C4. Fini les calculs hasardeux, une nouvelle mécanique d'onde de choc promet de bouleverser vos stratégies de survie.

L'arrivée de la saison 5 de Counter-Strike 2 marque un tournant majeur pour le FPS. Si le retour de la carte Cache et l'ajout de nouvelles collections d'armes attirent l'attention, c'est une modification bien plus profonde qui intéresse une partie des joueurs. Pour la première fois depuis la sortie du jeu original en 2000, le système d'explosion de la bombe C4 subit une transformation totale.

Une onde de choc réaliste et dynamique

Jusqu'à présent, les dégâts causés par la détonation du C4 étaient calculés de manière rudimentaire. Le jeu traçait un simple rayon circulaire à partir de la bombe, infligeant des dégâts en fonction de la distance en ligne droite, sans tenir compte de l'environnement. Cette époque est désormais révolue. Avec cette mise à jour, l'explosion se propage sous la forme d'une onde de choc dynamique.

Concrètement, cette onde s'étend rapidement depuis le centre de l'explosion, mais elle est désormais affectée par la géométrie de la carte. Les dégâts s'atténuent dans les virages et ne traversent plus les murs pleins. Les joueurs peuvent donc survivre à des distances qui leur auraient été fatales auparavant, à condition de faire preuve d'ingéniosité et de bien utiliser les obstacles. À l'inverse, se tenir trop près de la source, même derrière un abri léger, reste une erreur mortelle.

La fin des calculs hasardeux

L'autre ajout majeur de cette refonte concerne l'interface utilisateur. Historiquement, les joueurs devaient s'en remettre à leur instinct et à leur connaissance de la carte pour savoir s'ils allaient survivre à une explosion. Même les professionnels se trompaient parfois, perdant bêtement un équipement précieux.

Valve a intégré une fonctionnalité très attendue pour pallier ce problème. Désormais, l'interface propose une prévisualisation de la santé.

Les joueurs peuvent vérifier leur barre de vie, qui clignotera pour donner un aperçu de leur état après l'explosion.

Cette simple indication visuelle permet de savoir immédiatement s'il est judicieux de conserver son arme ou s'il vaut mieux fuir plus loin. Les valeurs de dégâts sont d'ailleurs précalculées par des simulations et directement intégrées dans le code de chaque carte officielle, garantissant une précision absolue.

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Un vent de fraîcheur pour la scène compétitive

Ces changements prouvent la volonté de Valve de moderniser Counter-Strike 2, qui en dépit d'être le jeu le plus populaire sur Steam connaît toujours quelques critiques de la part de la communauté. En appliquant des principes physiques réalistes à l'explosion, tout comme ils l'avaient fait avec la fumée des grenades réagissant aux tirs, les développeurs redéfinissent les standards du genre.















Mais la saison 5 ne se contente pas de cette prouesse technique. Comme nous le savions déjà, le mode Premier accueille à nouveau la carte Cache en remplacement d'Overpass, tandis que l'Armurerie s'enrichit des collections Arabesque et Spy Tech. Toutefois, c'est bien la gestion de cette nouvelle onde de choc qui obligera les joueurs à réapprendre leurs placements pour dominer les prochaines parties.

CS2 reste disponible en free-to-play sur Steam.