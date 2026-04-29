CS2 : Après des années d'attente, Cache enfin de retour officiellement

Après sept longues années d'absence, la légendaire carte Cache fait son grand retour sur Counter-Strike 2. Entièrement retravaillée par Valve, cette arène mythique promet de raviver les souvenirs des joueurs expérimentés tout en offrant un terrain d'apprentissage idéal pour les nouveaux venus.

L'attente fut interminable pour la communauté de Counter-Strike. Depuis sa disparition du groupe de cartes actives en 2019, Cache n'était plus jouable sur les serveurs publics et officiels et était réclamée par des millions de passionnés. C'est désormais chose faite avec la mise à jour du 29 avril qui réintègre officiellement ce champ de bataille emblématique dans les modes Occasionnel, Match à mort, Compétitif et Reprises de possession de Counter-Strike 2.

Une refonte totale signée Valve

La carte originale, imaginée par le célèbre concepteur Shawn Snelling, plus connu sous le pseudonyme FMPONE, a bénéficié d'une refonte complète. Les développeurs ont pris soin de conserver l'essence même de ce terrain de jeu tout en le modernisant pour le nouveau moteur graphique. Dans son communiqué officiel, le studio n'a pas manqué d'adresser un clin d'œil aux habitués avec une touche d'humour.

Si les joueurs de longue date retrouveront instantanément leurs marques et leurs lignes de tir favorites, cette version modernisée est également pensée pour les novices. L'éditeur présente cette arène comme l'outil parfait pour assimiler les mécaniques d'une carte classique à trois voies, un format qui récompense avant tout la stratégie et la coordination d'équipe.

L'histoire mouvementée d'un monument du jeu

Le parcours de Cache est particulièrement atypique. Retirée du circuit officiel en 2019, elle avait fait une brève apparition lors d'un match d'exhibition à l'ESL One New York la même année. Malheureusement, cette version retravaillée par son créateur souffrait de graves problèmes de performances, principalement dus à une végétation beaucoup trop dense qui mettait les machines à genoux.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Face à cette impasse technique et à la demande incessante du public, Valve a pris une décision radicale en 2025 en rachetant purement et simplement les droits de la carte à FMPONE. Cette acquisition a permis aux équipes internes de reprendre le contrôle total du développement, aboutissant au résultat optimisé que nous découvrons aujourd'hui.

Malgré cet engouement, les puristes de la compétition devront encore s'armer de patience. La carte n'est pas encore disponible dans le mode Premier ni dans le groupe de cartes professionnel. Son intégration au plus haut niveau esportif est prévue pour plus tard, vraisemblablement après le tournoi IEM Cologne Major de 2026, qui aura lieu du 2 au 21 juin. Valve n'a pas l'habitude de modifier le map pool à l'approche d'une compétition majeure, dans le but de laisser le temps aux équipes de se préparer.

Vous pouvez donc dès maintenant faire votre retour sur Cache, ou découvrir cette carte dans CS2, dans la plupart des modes (Occasionnel, Match à mort, Compétitif et Reprises de possession), avant de la voir intégrer le mode Premier, d'ici quelques semaines.