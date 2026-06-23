CS2 : Cache de retour dans quelques jours dans le map pool compétitif, à la place d'une carte iconique

Valve officialise un changement majeur pour la cinquième saison du mode Premier de Counter-Strike 2. La carte mythique Cache fera son grand retour dans le pool compétitif, remplaçant ainsi Overpass au grand dam de certains joueurs. Une mise à jour très attendue.

L'attente est enfin terminée pour les vétérans du jeu de tir tactique. Valve a officiellement confirmé le retour très attendu de la carte Cache au sein du pool compétitif pour la saison 5 du mode Premier de Counter-Strike 2, quelques semaines après l'avoir réintégré en jeu. Ce changement interviendra juste après la conclusion de la saison 4, prévue pour le 6 juillet prochain. En intégrant Cache, les développeurs ont pris la décision de retirer Overpass de la sélection officielle des sept cartes.

Le retour triomphal d'une carte mythique

Depuis que la version officielle de Cache a été ajoutée au jeu en avril dernier, la communauté trépignait d'impatience à l'idée de la voir intégrer le mode Premier. Absente de la rotation compétitive depuis 2019, date à laquelle Vertigo avait pris sa place, cette carte emblématique retrouve enfin ses lettres de noblesse. Pendant cette longue période de pause, le créateur original FMPONE avait proposé plusieurs versions, mais aucune ne parvenait à capturer l'essence véritable de l'originale ni à offrir les optimisations de performances nécessaires.

C'est ce qui a finalement poussé Valve à acquérir les droits de la carte auprès de son créateur avant la refonte liée au nouveau moteur de jeu. Le studio a ainsi pu apporter une multitude de modifications et d'optimisations, redonnant à Cache sa gloire d'antan. Elle vient donc remplacer Overpass, qui reste l'une des cartes les plus jouées en compétition.

Une annonce stratégique après le Major de Cologne

Cette confirmation intervient au lendemain de la conclusion du Major IEM Cologne 2026, événement qui a vu l'équipe Falcons soulever (enfin) le trophée et offrir un premier titre majeur au joueur Nikola « NiKo » Kovač. Le pool du mode Premier étant le reflet exact du circuit professionnel, Valve a choisi d'annoncer ces changements très tôt. Le but est de donner aux équipes professionnelles suffisamment de temps pour s'entraîner correctement sur Cache avant les prochaines grandes compétitions.

Cette anticipation marque une rupture nette avec les habitudes des saisons précédentes, où les rotations de cartes étaient parfois annoncées à peine une semaine avant le déploiement de la mise à jour.

La fin d'Overpass et la nouvelle philosophie de Valve

Si l'on avait demandé à la communauté de choisir une carte à sacrifier au profit de Cache, Overpass n'aurait probablement pas été le premier choix. Beaucoup de joueurs s'attendaient à voir Ancient disparaître, tandis que d'autres espéraient une refonte de classiques comme Mirage ou Inferno.

Season Four of Premier ends on July 6th.



You must have 25 Season Four Premier wins and a visible CSR when the Season concludes to earn your Premier Season Four medal.



For the Season Five Active Duty map pool:



- Overpass

+ Cache pic.twitter.com/W5NLTHweok — CS2 (@CounterStrike) June 22, 2026

Quoi qu'il en soit, Cache devrait réintégrer le map pool compétitif début juillet, puisque la date de fin de la saison 4 du mode Premier est fixée au 6 juillet. Il ne reste donc plus que quelques jours pour accumuler les victoires et décrocher la médaille de fin de saison. Pour rappel, il est impératif d'obtenir vingt-cinq victoires pour débloquer cette récompense.

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Une fois cette saison achevée, Valve déploiera la mise à jour de la saison 5 dans les jours qui suivent. Les joueurs peuvent s'attendre à une série de correctifs, de nouveautés, et potentiellement à l'arrivée de nouvelles collections de cosmétiques pour célébrer ce renouveau compétitif.