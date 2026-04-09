Steam se met aussi à l'IA avec SteamGPT, la nouvelle arme secrète de Valve

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 avril 2026 à 18h22
Valve préparerait une révolution silencieuse sur sa plateforme avec SteamGPT. Selon de récentes découvertes, cette intelligence artificielle serait destinée à transformer le support client et à renforcer l'anti-cheat de Counter-Strike 2. Une avancée technologique majeure qui pourrait redéfinir l'expérience des joueurs PC.
Steam se met aussi à l'IA avec SteamGPT, la nouvelle arme secrète de Valve
Valve ne cesse de chercher de nouvelles façons d'améliorer sa plateforme de distribution numérique. Alors qu'une récente mise à jour de la bêta du Workshop a introduit des aperçus rapides, des outils de filtrage intelligents et des mises à jour de pages accélérées pour faciliter la recherche de mods, les développeurs semblent désormais se tourner vers l'intelligence artificielle. Une découverte fascinante vient de mettre en lumière un projet inédit qui pourrait bien changer la donne pour des millions d'utilisateurs.

SteamGPT, le futur du support client et de la modération ?

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C'est au célèbre Gabe Follower, en référence au créateur de Valve, que l'on doit cette trouvaille. Sur les réseaux sociaux, il a récemment partagé sa découverte de mentions explicites à un certain SteamGPT dissimulées dans le code de la plateforme. Cet outil basé sur l'intelligence artificielle aurait pour vocation première d'assister le support technique de Steam, souvent submergé par les requêtes massives de la communauté.
Mais l'ambition de Valve ne s'arrêterait pas là. Selon les informations extraites, cette technologie serait intimement liée au système de score de confiance et aux mesures anti-triche de Counter-Strike 2. L'objectif serait de traquer les comportements suspects et les logiciels tiers avec une efficacité redoutable, propulsée par l'apprentissage automatique.

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Une intégration progressive et des enjeux colossaux pour Valve

Bien que l'entreprise dirigée par Gabe Newell n'ait pas encore officialisé ce déploiement, la logique voudrait que cette fonctionnalité fasse d'abord son apparition sur la version bêta de Steam. L'enjeu est de taille, car l'accueil du public dépendra grandement de la pertinence et de la fiabilité de cette intelligence artificielle. Les joueurs réclament un support humain et réactif, confier cette tâche à une machine demandera donc une exécution sans faille pour éviter toute frustration.

En parallèle, la plateforme continue d'innover sur d'autres fronts. Récemment, l'annonce d'une fonctionnalité fournissant des données de fréquence d'images basées sur des configurations similaires a prouvé la volonté de Valve d'offrir toujours plus de transparence technique.

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Outre ces avancées logicielles, l'actualité autour de Valve reste chargée. D'autres bruits de couloir évoquent une fenêtre de lancement fixée à l'horizon 2028 pour le très attendu Steam Deck de deuxième génération. De plus, les nostalgiques ont eu la surprise de voir Counter-Strike Global Offensive retrouver une place sur la boutique officielle, prouvant que le studio n'oublie pas ses racines tout en préparant activement l'avenir technologique de son écosystème.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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