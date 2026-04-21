Un joueur de Counter-Strike a été banni dix ans en plein tournoi

La scène compétitive de Counter-Strike 2 a été secouée par un incident rare et choquant lors du festival CAGGTUS à Leipzig. Un joueur allemand a physiquement agressé son adversaire sur scène après une défaite, écopant d'une sanction historique de dix ans de bannissement.

L'esport est souvent le théâtre de vives émotions, mais la ligne rouge de la violence physique est rarement franchie. C'est pourtant ce qui s'est produit lors du festival gaming CAGGTUS à Leipzig, en Allemagne. Lors de la remise des prix d'un tournoi amateur et semi-professionnel sur Counter-Strike 2, un joueur de 31 ans connu sous le pseudonyme de MAUschine a délibérément frappé son adversaire au visage.

Une agression en direct qui choque la scène esport

L'incident s'est déroulé sous l'œil des caméras et des spectateurs présents pour la grande finale opposant l'équipe de MAUschine à la formation regnum4games. Après avoir concédé la défaite, les deux équipes ont été invitées à monter sur scène pour la traditionnelle cérémonie de remise du trophée. Alors que les vainqueurs attendaient que leurs adversaires se positionnent, MAUschine s'est approché calmement de Fabian Salomon, alias Spidergum, âgé de 24 ans.



Sans crier gare, le joueur berlinois a asséné une gifle monumentale à son rival, faisant voler ses lunettes au sol. L'agresseur a ensuite continué son chemin comme si de rien n'était, tentant même de serrer la main de l'organisateur du tournoi. Ce dernier, visiblement stupéfait par la scène, a refusé ce geste déplacé tout en exprimant son incompréhension face à une telle attitude.

A Counterstrike pro known as MAUschine has been banned for 10 years after sucker punching his opponent after the match live on stage pic.twitter.com/SfbQ0dYDHT — Jake Lucky (@JakeSucky) April 19, 2026

Selon les personnes présentes sur place et les vidéos partagées sur les réseaux sociaux, l'origine de cette altercation remonterait à une provocation en jeu. Spidergum aurait en effet imité la célébration de MAUschine après avoir remporté des manches cruciales. Il aurait également prononcé de manière moqueuse l'expression fétiche de son adversaire. Cette provocation classique dans le milieu compétitif a cependant provoqué une réaction totalement disproportionnée.















Des sanctions exemplaires et immédiates

Les organisateurs du tournoi n'ont pas tardé à réagir face à ce comportement intolérable. La ligue DACH CS Masters a immédiatement pris des mesures drastiques pour écarter le joueur fautif de ses compétitions.

Nous ne tolérons pas les agressions physiques contre d'autres joueurs en LAN et avons agi en conséquence. MAUschine est banni pour au moins dix ans et l'incident a en outre été signalé à la Commission d'intégrité de l'esport. Au cas où ce ne serait pas clair, nous pensons que la violence n'a pas sa place dans notre ligue.

Le message est clair et a rapidement été suivi par d'autres acteurs majeurs de la scène allemande. L'organisateur Fragster a également annoncé s'aligner sur cette décision, bannissant le joueur de toutes ses plateformes et événements pour une décennie. Une sanction qui met très probablement un terme définitif à la carrière compétitive du trentenaire.

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La victime préfère en rire

Malgré la violence du geste, Fabian Salomon a choisi de réagir avec beaucoup de dérision. Sur ses réseaux sociaux, le jeune joueur a préféré souligner la maladresse de son agresseur en jeu plutôt que de s'attarder sur l'incident physique.

Dans le mille de la part de MAUschine. Une meilleure visée qu'avec l'AWP et surtout en direct.

Cette touche d'humour vient clore une séquence regrettable qui rappelle que les provocations verbales, bien qu'inhérentes à la compétition, ne doivent en aucun cas justifier la violence physique. La réactivité des instances dirigeantes prouve que l'esport professionnel et amateur prend ces questions très au sérieux, garantissant un environnement sûr pour l'ensemble des participants.