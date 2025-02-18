Counter-Strike 2 bat un nouveau record, et se rapproche de CSGO

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 février 2025 à 17h09
CS2 a remplacé CSGO il y a un an et demi. S'il n'a jamais fait mieux que son prédécesseur, cette suite vient néanmoins de battre son propre record et prouve son immortalité.
Counter-Strike 2 bat un nouveau record, et se rapproche de CSGO
Depuis son lancement, Counter-Strike 2 domine les classements de Steam, mais il semble désormais proche de dépasser le record absolu de joueurs simultanés de Counter-Strike: Global Offensive. Avec un pic impressionnant de 1 744 015 joueurs, CS2 se rapproche dangereusement des 1,818 million de joueurs atteints par CSGO en 2023.

CS2 sur le point de battre un record historique

Lancé le 27 septembre 2023, Counter-Strike 2 a immédiatement remplacé CSGO en tant que référence du FPS tactique de Valve. Depuis, le jeu n'a jamais quitté le sommet des classements Steam, enregistrant régulièrement plus d'un million de joueurs en simultané sur la plateforme, le plaçant donc parmi les jeux les plus populaires, et de loin.

Mais le dimanche 16 février, CS2 a atteint son pic de joueurs le plus élevé à ce jour : 1 744 015 joueurs simultanés. Avec un écart de seulement 74 000 joueurs par rapport au record de CSGO, il ne serait pas surprenant de voir CS2 établir un nouveau sommet dans les jours ou semaines à venir. 

cs2-record-joueurs

Pourquoi un tel regain d'intérêt pour Counter-Strike 2 ?

Ce regain de popularité semble être porté par plusieurs facteurs :
  • Le lancement de la saison 2 fin janvier, qui a introduit des changements majeurs 
    • Le retour de la carte Train en remplacement de Vertigo.
    • Une réduction du prix de la M4A4, rendant l'arme plus compétitive.
    • Une amélioration de la précision du FAMAS, rendant cette option plus viable.
  • L'esport, avec plusieurs tournois majeurs.
L'esport est effectivement très important sur l'audience de Counter-Strike, puisqu'il permet de voir de nombreux joueurs revenir sur le titre. Après l'IEM Katowice (d'ailleurs remporté par les Français de Vitality), c'est le tournoi PGL Cluj-Napoca qui vient de démarrer et met en compétition 16 équipes pour un prize pool de 1,25 million de dollars. L'événement, qui dure jusqu'au 23 février, pourrait encore faire grimper les chiffres de joueurs actifs.

Quoi qu'il en soit, en confirmant son statut de FPS très populaire, et avec les potentiels changements que Valve peut apporter, il y a de grandes chances pour que CS2 fasse mieux que les 1 818 773 utilisateurs simultanés de CSGO, un jour.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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