Counter-Strike 2 bat un nouveau record, et se rapproche de CSGO

CS2 a remplacé CSGO il y a un an et demi. S'il n'a jamais fait mieux que son prédécesseur, cette suite vient néanmoins de battre son propre record et prouve son immortalité.

CS2 sur le point de battre un record historique

Pourquoi un tel regain d'intérêt pour Counter-Strike 2 ?

Le lancement de la saison 2 fin janvier, qui a introduit des changements majeurs Le retour de la carte Train en remplacement de Vertigo. Une réduction du prix de la M4A4, rendant l'arme plus compétitive. Une amélioration de la précision du FAMAS, rendant cette option plus viable.

L'esport, avec plusieurs tournois majeurs.

mais il semble désormais proche de dépasser le record absolu de joueurs simultanés de Counter-Strike: Global Offensive. ALancé le 27 septembre 2023,. Depuis, le jeu n'a jamais quitté le sommet des classements Steam, enregistrant régulièrement plus d'un million de joueurs en simultané sur la plateforme, le plaçant donc parmi les jeux les plus populaires, et de loin.Mais le dimanche 16 février,. Avec un écart de seulement 74 000 joueurs par rapport au record de CSGO, il ne serait pas surprenant de voir CS2 établir un nouveau sommet dans les jours ou semaines à venir.Ce regain de popularité semble être porté par plusieurs facteurs :L'esport est effectivement très important sur l'audience de Counter-Strike, puisqu'il permet de voir de nombreux joueurs revenir sur le titre. Après l'IEM Katowice (d'ailleurs remporté par les Français de Vitality), c'est le tournoi PGL Cluj-Napoca qui vient de démarrer et met en compétition 16 équipes pour un prize pool de 1,25 million de dollars. L'événement, qui dure jusqu'au 23 février, pourrait encore faire grimper les chiffres de joueurs actifs.Quoi qu'il en soit, en confirmant son statut de FPS très populaire, et avec les potentiels changements que Valve peut apporter,, un jour.