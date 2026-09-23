CS2 ajoute un mode inédit et des nouveautés majeures

Valve vient de déployer une mise à jour massive pour Counter-Strike 2. Nous retrouvons au programme un mode inédit en 3v3 baptisé Rush, une refonte totale du système de sélection des cartes en mode Premier et le retour très attendu des tags de clan.

L'univers de Counter-Strike 2 s'enrichit considérablement en cette fin de mois de septembre avec le déploiement d'une mise à jour majeure par Valve. Les joueurs peuvent dès à présent découvrir des mécaniques de jeu repensées, des options tactiques inédites et surtout un tout nouveau mode de jeu qui promet des affrontements rapides et intenses.

Rush, le nouveau mode frénétique en arène

Le point d'orgue de cette mise à jour est sans conteste l'arrivée de Rush. Il s'agit d'un mode compétitif en trois contre trois, pensé pour des parties rapides et nerveuses. Les affrontements se déroulent sur une sélection de quinze cartes spécifiques, dont sept sont tirées au sort à chaque début de partie.

Les cartes disponibles pour le mode Rush dans CS2.

Le fonctionnement de Rush repose sur un système de tir à la corde. Au centre de chaque carte se trouve une tour neutre. Chaque manche remportée permet de repousser cette tour vers la base de l'équipe adverse. L'objectif est de capturer la tour directement dans la zone d'apparition ennemie. Une victoire écrasante peut se solder en seulement quatre manches, mais les parties les plus disputées peuvent s'étirer jusqu'à quinze manches. Pour gagner une manche, il suffit d'éliminer l'équipe adverse ou de contrôler la tour à la fin du temps imparti.

Une révolution pour le mode Premier

Valve a également décidé de bouleverser les habitudes des joueurs compétitifs en modifiant profondément le système de sélection des cartes en mode Premier. Fini le temps où les équipes passaient leur temps à bannir les cartes qu'elles redoutaient. Désormais, le processus valorise les choix positifs.

Le nouveau déroulement est simple. La première équipe choisit une carte, la seconde en sélectionne deux, puis la première équipe choisit une quatrième et dernière carte. Le jeu tire ensuite au sort l'arène finale parmi ces quatre propositions.

Nous pensons que si vous passez beaucoup de temps à développer des stratégies sur une carte, vous devriez avoir une chance de profiter de cet investissement.

Cette modification vise à récompenser l'apprentissage approfondi du jeu et devrait logiquement diversifier les parties, en évitant que les joueurs ne s'affrontent exclusivement sur les mêmes cartes en boucle.















Infiltration, tags de clan et autres ajustements

Les développeurs ont intégré des nouveautés tactiques qui raviront les amateurs d'infiltration. Il est désormais possible de recharger son arme de manière totalement silencieuse en maintenant la touche de rechargement enfoncée. Cette action prend toutefois beaucoup plus de temps, imposant un véritable choix stratégique entre discrétion et vulnérabilité. De plus, désactiver la lunette d'un fusil de précision ne produit plus aucun son, rendant les tireurs embusqués encore plus redoutables.

Les options de personnalisation du viseur ont bénéficié d'une refonte complète, devenant indépendantes de la résolution de l'écran. Un nouveau viseur par défaut, baptisé « Dynamic Quad », fait d'ailleurs son apparition pour mieux refléter la précision des armes.

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Enfin, les nostalgiques seront ravis d'apprendre le retour des tags de clan, permettant d'afficher l'affiliation à un groupe Steam à côté de son pseudonyme. S'ajoutent à cela la possibilité de coller des autocollants sur le C4, une meilleure lisibilité des impacts de balles, et même la possibilité d'éliminer les poules avec le Zeus. Un nouveau kit de musique signé Starjunk 95 vient couronner cette mise à jour riche en contenu, d'ores et déjà disponible.