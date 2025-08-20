Cronos: The New Dawn s'offre une nouvelle bande-annonce terrifiante avant sa sortie

À quelques jours de son lancement, Cronos: The New Dawn veut montrer aux amateurs d'horreur ce que ce voyage surréaliste et rétro-futuriste leur réserve.
Développé par Bloober Team (le studio derrière Silent Hill 2 Remake
et la saga Layers of Fear), Cronos: The New Dawn
est déterminé à terrifier les joueurs. Prévu pour le 5 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2
, le titre a profité de la gamescon pour proposer une dernière présentation avant son lancement. Pour l'occasion, un nouveau trailer intimidant a été dévoilé, avec un petit chat en vedette.
Une bande-annonce rappelant certains grands classiques utilisés dans les jeux et films d'horreur
Les premières secondes de la vidéo donnent un aperçu de l'univers dans lequel les joueurs vont plonger à travers le regard d'un chat aussi curieux qu'intimidé. Entre paysages urbains dévastés, coupures de courant intempestives et étranges éléments visqueux
accrochés aux murs et aux objets, une atmosphère peu rassurante se dégage. Puis la silhouette d'une créature monstrueuse bondit sur le petit félin, comme déterminée à le dévorer.
C'est alors que le Voyageur, héros de Cronos: The New Dawn apparait. La suite du trailer met davantage l'accent sur le gameplay du titre, alternant entre phases d'exploration à la lampe frontale, élimination de monstres, mauvaises rencontres et lumières grésillantes
dans des couloirs sombres. Tous les éléments et les clichés de l'horreur sont réunis, promettant une aventure qui ne laissera pas indifférent.
Cronos: The New Dawn, une épopée horrifique entre deux époques
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le titre, rappelons que Cronos: The New Dawn est un jeu de survie en vue à la troisième personne
incluant des voyages temporels. En effet, le titre alterne entre un futur altéré par un événement cataclysmique et des failles temporelles ramenant votre personnage dans la Pologne des années 80.
Votre mission : collecter des âmes afin de comprendre ce qu'il s'est passé et survivre face aux cauchemars. Dans cette Europe de l'Est aux accents rétro-futuristes, la réactivité, l'adaptation et l'anticipation seront vos meilleurs atouts pour survivre. Mais si vous voulez en apprendre plus, il faudra patienter jusqu'au 5 septembre prochain et la sortie de Cronos: The New Dawn sur votre plateforme préférée.
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