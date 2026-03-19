Les premiers tests de Crimson Desert font chuter l'action en bourse de Pearl Abyss

L'action du studio sud-coréen Pearl Abyss a dévissé de près de 30 % en bourse la suite de la publication des critiques de Crimson Desert. Malgré sept années de développement, ce jeu de rôle en monde ouvert divise la presse, peinant à atteindre les sommets espérés.
L'attente était immense pour la nouvelle superproduction du studio sud-coréen Pearl Abyss. Après sept années de développement intensif, la levée de l'embargo sur les tests de Crimson Desert a provoqué une véritable onde de choc
, non seulement dans la sphère vidéoludique, mais également sur les marchés financiers. Ce jeu de rôle en monde ouvert, mêlant habilement la fantasy historique et des éléments futuristes d'inspiration steampunk, portait sur ses épaules les immenses espoirs de ses créateurs, forts de leur grande expérience dans le domaine des jeux en ligne massivement multijoueur.
Une réception critique en demi-teinte
Les développeurs espéraient sans doute révolutionner le genre et obtenir des notes historiques. La réalité s'est révélée bien plus contrastée. Le titre affiche actuellement une moyenne de 78 sur Metacritic et de 80 sur OpenCritic
. Ces scores, bien qu'honorables dans l'absolu, restent inférieurs à ceux de nombreuses autres productions majeures de l'année
. La presse internationale se montre particulièrement divisée face à cette œuvre hybride.
Les critiques pointent du doigt plusieurs éléments problématiques qui ternissent l'expérience globale. Si les visuels sont relativement de qualité et que les combats restent appréciables, c'est surtout l'histoire, le personnage et l'ergonomie/l'interface du jeu qui sont pointés du doigt. C'est d'ailleurs ce que nous faisons remarquer dans notre test de Crimson Desert
, qui a obtenu une note légèrement inférieur à Metacritic et OpenCritic.
La sanction immédiate des marchés financiers
Cette réception critique mitigée a eu des répercussions spectaculaires et immédiates sur la valorisation boursière de Pearl Abyss
. Selon le site financier sud-coréen Chosun Biz
, l'ouverture des marchés a été brutale pour l'entreprise basée en Corée du Sud. Alors que l'action clôturait à 65 500 wons la veille, elle s'est effondrée à 47 800 wons dès l'ouverture, pour finalement atteindre les 46 000 wons en cours de journée
. Cette baisse vertigineuse représente une perte de valeur de près de 30 %
en l'espace de quelques heures seulement.
Il convient toutefois de relativiser cette panique boursière. Les analystes estiment que ces chiffres alarmants devraient se stabiliser, voire rebondir dans les jours à venir. En effet, les joueurs vont avoir accès à Crimson Desert d'ici quelques heures, et les ventes devraient être relativement bonnes, ce qui devrait permettre à l'action de se renforcer, à moins que les critiques des joueurs soient toutes négatives. Mais certains devraient tout de même y prendre du plaisir, d'autant plus que Crimson Desert est, in fine, loin d'être mauvais
. Juste en dessous de certaines attentes.
Crimson Desert ne sera jouable que sur PC, PS5 et Xbox Series à la sortie
. En guise de conclusion, rappelons qu'il arrive ce 19 mars 2026. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
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commentaire (1)
Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas moi je dis en premier pour un RPG je suis français il devrait être traduit en français c'est inadmissible