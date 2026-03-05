Le mystère autour de Crimson Desert était totalement assumé par les développeurs

À quelques jours de sa sortie, Crimson Desert reste une énigme fascinante. Si les multiples mécaniques dévoilées au fil des années ont semé le doute chez les joueurs, les développeurs de Pearl Abyss avouent aujourd'hui s'être amusés de cette confusion, née d'une annonce bien trop précoce.
Attendu de longue date par une communauté avide de nouveautés, Crimson Desert se rapproche enfin de son lancement officiel
. Pourtant, définir précisément ce que propose le titre colossal de Pearl Abyss relève encore du défi pour de nombreux observateurs. Le studio sud-coréen insiste lourdement sur le fait qu'il s'agit d'un « jeu d'action et d'aventure en monde ouvert
», et non d'un pur jeu de rôle traditionnel. Toutefois, la multitude impressionnante de mécaniques présentées lors des différentes campagnes promotionnelles a de quoi désorienter même les joueurs les plus aguerris. Entre le vol majestueux à dos de dragon, l'utilisation surprenante de mechas, les déplacements aériens à la manière de Spider-Man, les prises de catch brutales sur les ennemis ou encore le système de vol plané, les informations visuelles sont particulièrement denses et complexes à assimiler
. Et c'était un axe totalement voulu par le studio.
Le studio s'est amusé d'entretenir le flou autour de Crimson Desert
À chaque nouvelle vidéo de gameplay diffusée sur internet, les développeurs semblaient intégrer une fonctionnalité inédite et inattendue
, poussant inévitablement la communauté à se demander quelle était la véritable identité fondamentale du projet. Si la grande majorité des studios redoutent par-dessus tout que leur public ne comprenne pas leur vision créative, Will Powers, directeur du marketing et des relations publiques chez Pearl Abyss, a trouvé cette situation globale plutôt divertissante et stimulante
.
Lors d'un récent entretien accordé à IGN
, il a admis en toute franchise que dévoiler le jeu il y a près de sept ans constituait une erreur stratégique majeure, car le concept a considérablement muté depuis ses balbutiements
. Initialement pensé comme une simple préquelle à Black Desert Online, le titre a suivi sa propre trajectoire narrative et ludique pour devenir une œuvre totalement singulière.
Ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent. Mais en fin de compte, cela a créé une aura de mystère où les gens ne savaient pas vraiment ce qu'était le jeu, et c'est devenu amusant de mon point de vue.
Prouver que le jeu est bien réel
On pourrait aisément avancer que cette incompréhension générale a paradoxalement nourri l'attente et la curiosité autour du titre. Récemment, certains journalistes ont pu s'essayer au jeu pendant six heures d'affilée. Malgré cette très longue session manette en main, certains avouent ne toujours pas savoir exactement quoi en penser, tant l'expérience globale est riche, dense et parfois déroutante
. Will Powers a également pris le temps d'aborder ce point précis lors de son intervention.
Aujourd'hui, nous laissons simplement les gens jouer pendant des heures et nous accordons de longues interviews. Si nous avions juste montré six heures de vidéo, la question ne serait plus de savoir ce qu'est le jeu, mais plutôt de se demander comment cela peut être vrai, ou comment cela peut être réel. Nous ne voulons jamais être accusés de cacher quoi que ce soit, car nous avons beaucoup de terrain à rattraper.
L'équipe de développement semble indéniablement prendre un certain plaisir à observer les joueurs découvrir les multiples facettes cachées de leur création. Néanmoins, ce pari extrêmement ambitieux ne portera véritablement ses fruits que si le studio parvient à lier intelligemment toutes ces mécaniques disparates pour offrir une aventure fluide et cohérente lors de la sortie finale, et que les joueurs ne se perdent pas en cours de route.
Rendez-vous le 19 mars pour la sortie de Crimson Desert sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver les configurations PC
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