Crimson Desert s'offre sa date de sortie avec un trailer explosif et des détails sur ses éditions

Pearl Abyss a, récemment, dévoilé la date de sortie de Crimson Desert, par le biais d'un trailer époustouflant.

Crimson Desert nous donne rendez-vous en mars 2026

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Les éditions prévues pour Crimson Desert

Édition Collector → 279,99 € Jeu complet Diorama exclusif de 43 cm : Kliff en combat contre l'Étoile Dorée SteelBook limité Édition Collector Carte en tissu de Pywel Lettre du développeur Broche Greymane 3 cartes photo de personnages 3 écussons Contenus bonus en jeu : Pack Ultimate et Pack Deluxe

Édition Deluxe → 89,99 € Jeu complet SteelBook limité édition Deluxe Carte de Pywel Lettre du développeur Broche Greymane 3 cartes photo de personnages 3 écussons Contenu bonus en jeu : Pack Deluxe

Édition Standard → 69,99 €.

Crimson Desert se montre en vidéo

Après l'attaque des Ours Noirs, Kliff a perdu ses compagnons Crinières Grises, ceux qui étaient comme une famille pour lui.



Face aux menaces et conflits qui déchirent le continent de Pywel, il entreprend un voyage pour rassembler ses frères dispersés, rebâtir les Crinières Grises et reconquérir leur terre perdue.

Très attendu,, qui est un jeu d'action-aventure en monde ouvert développé par Pearl Abyss, intrigue fortement les joueurs et les joueuses. Il y a très peu de temps,Effectivement, durant le State of Play du 24 septembre 2025, qui a eu lieu en fin de soirée, Pearl Abyss a dévoilé l'information tant attendue :sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS5 et Xbox Series. De ce fait, il va falloir patienter encore quelques mois avant de pouvoir arpenter le monde ouvert de, soit Pywel, et découvrir les aventures de Kliff, le capitaine des Crinières Grises. Remarquons, toutefois, queprofitera aussi bien de versions numériques que d'éditions physiques.(les tarifs sont susceptibles de changer d'ici son lancement). Mais voici un récapitulatif :Comme dit précédemment, lors du State of Play, Peal Abyss a révélé, dont les séquences ont été capturées sur PS5 Pro, selon les informations partagées.Lors de l'événement de Sony/PlayStation,. C'est ainsi l'occasion d'avoir un nouvel aperçu de ce qui nous attend aux côtés de Kliff. À ce propos, rappelons que le scénario de Crimson Desert est le suivant :Rendez-vous donc le 19 mars 2026 pour arpenter Pywel aux côtés de Kliff sur. Date à laquelle le titre de Pearl Abyss se rendra disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.