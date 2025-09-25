Crimson Desert s'offre sa date de sortie avec un trailer explosif et des détails sur ses éditions

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 septembre 2025 à 14h44
Pearl Abyss a, récemment, dévoilé la date de sortie de Crimson Desert, par le biais d'un trailer époustouflant.
Crimson Desert s'offre sa date de sortie avec un trailer explosif et des détails sur ses éditions
Très attendu, Crimson Desert, qui est un jeu d'action-aventure en monde ouvert développé par Pearl Abyss, intrigue fortement les joueurs et les joueuses. Il y a très peu de temps, Pearl Abyss a révélé la date de sortie de Crimson Desert et a partagé un nouveau trailer, qui fait monter la température, en plus d'informations sur les éditions prévues.

Crimson Desert nous donne rendez-vous en mars 2026

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Effectivement, durant le State of Play du 24 septembre 2025, qui a eu lieu en fin de soirée, Pearl Abyss a dévoilé l'information tant attendue : Crimson Desert sort le 19 mars 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS5 et Xbox Series. De ce fait, il va falloir patienter encore quelques mois avant de pouvoir arpenter le monde ouvert de Crimson Desert, soit Pywel, et découvrir les aventures de Kliff, le capitaine des Crinières Grises. Remarquons, toutefois, que Crimson Desert profitera aussi bien de versions numériques que d'éditions physiques.

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Les éditions prévues pour Crimson Desert

Le studio de développement en charge du titre a, par ailleurs, partagé de premiers détails concernant les différentes éditions prévues pour Crimson Desert (les tarifs sont susceptibles de changer d'ici son lancement). Mais voici un récapitulatif :
  • Édition Collector → 279,99 €
    • Jeu complet
    • Diorama exclusif de 43 cm : Kliff en combat contre l'Étoile Dorée
    • SteelBook limité Édition Collector
    • Carte en tissu de Pywel
    • Lettre du développeur
    • Broche Greymane
    • 3 cartes photo de personnages
    • 3 écussons
    • Contenus bonus en jeu : Pack Ultimate et Pack Deluxe
  • Édition Deluxe → 89,99 €
    • Jeu complet
    • SteelBook limité édition Deluxe
    • Carte de Pywel
    • Lettre du développeur
    • Broche Greymane
    • 3 cartes photo de personnages
    • 3 écussons
    • Contenu bonus en jeu : Pack Deluxe
  • Édition Standard → 69,99 €.
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Comme dit précédemment, lors du State of Play, Peal Abyss a révélé un tout nouveau trailer pour Crimson Desert, dont les séquences ont été capturées sur PS5 Pro, selon les informations partagées.

Crimson Desert se montre en vidéo

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Lors de l'événement de Sony/PlayStation, Pearl Abyss a partagé un nouveau trailer, qui dure plus d'une minute, présentant davantage l'histoire et l'univers de Crimson Desert. C'est ainsi l'occasion d'avoir un nouvel aperçu de ce qui nous attend aux côtés de Kliff. À ce propos, rappelons que le scénario de Crimson Desert est le suivant : 
Après l'attaque des Ours Noirs, Kliff a perdu ses compagnons Crinières Grises, ceux qui étaient comme une famille pour lui.

Face aux menaces et conflits qui déchirent le continent de Pywel, il entreprend un voyage pour rassembler ses frères dispersés, rebâtir les Crinières Grises et reconquérir leur terre perdue.
Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 19 mars 2026 pour arpenter Pywel aux côtés de Kliff sur Crimson Desert. Date à laquelle le titre de Pearl Abyss se rendra disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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