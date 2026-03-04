Crimson Desert s'annonce sublime sur PS5 et dévoile enfin son gameplay

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 mars 2026 à 20h05
L'inquiétude montait chez les joueurs consoles face au silence entourant Crimson Desert. Heureusement, PlayStation vient de rassurer tout le monde avec un aperçu détaillé de quatre heures, confirmant que le titre de Pearl Abyss tournera à merveille sur PS5, avec des optimisations majeures pour la version Pro.
Crimson Desert s'annonce sublime sur PS5 et dévoile enfin son gameplay
Alors que les jours sont comptés avant la sortie très attendue de Crimson Desert, qui a dépassé les trois millions de wishlists, certains notamment celles et ceux évoluant sur PlayStation, pouvaient rester réticents quant à l'absence de communication concernant les versions consoles. Ce point a été éclairci par Pearl Abyss, qui a publié plusieurs séquences dans le but de rassurer la communauté.

Un silence pesant enfin brisé par PlayStation

Ces derniers jours, la communauté attendant de pied ferme Crimson Desert commençait à s'inquiéter sérieusement. Le jeu en monde ouvert développé par Pearl Abyss, qui s'annonce visuellement époustouflant, semblait bouder les consoles. Les rumeurs laissaient entendre que les tests à venir, prévus la veille de la sortie officielle, seraient exclusivement réalisés sur PC. De plus, toutes les séquences de jeu diffusées jusqu'à présent semblaient avoir été capturées sur ordinateur, semant le doute sur la qualité et la légitimité des versions consoles.

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C'est dans ce climat d'incertitude que PlayStation est intervenu pour rassurer les foules. Le constructeur a publié un compte rendu massif suite à une session de jeu de quatre heures, détaillant tout ce qu'il faut savoir sur le comportement de Crimson Desert sur la PlayStation 5.

Quelles performances pour Crimson Desert sur PS5 ?

Si les experts techniques ont déjà décortiqué la version PC sous toutes ses coutures, la mouture PS5 restait un mystère. Le long article publié par PlayStation met en lumière les améliorations spécifiques dont bénéficieront les joueurs sur console, notamment ceux équipés du dernier modèle haut de gamme.

Le mode haute fréquence du processeur de la PS5 Pro promet de rendre l'exploration et la navigation dans le monde aussi fluides que possible. L'intégration récente de la technologie PSSR permet au jeu d'atteindre une résolution 4K avec un taux de rafraîchissement élevé, tandis que le ray tracing vient sublimer les effets d'éclairage pour un rendu plus naturel et réaliste.

Miniature vidéo

Au-delà des performances visuelles, l'expérience de jeu s'appuie fortement sur les périphériques de la console. La manette DualSense offrira un retour haptique prononcé lors de chaque affrontement, couplé à l'utilisation des gâchettes adaptatives. L'auteur de l'aperçu chez PlayStation précise d'ailleurs l'importance de ces fonctionnalités.

D'ailleurs, c'est toute l'expérience qui semble avoir été conçue pour jouer à la manette, puisque même sur Steam nous pouvons lire une mention recommandant « d'utiliser un contrôleur » pour jouer à Crimson Desert.

Un monde ouvert d'une richesse inouïe

Manette en main, Crimson Desert se révèle naturel et réactif. Le monde dynamique proposé par Pearl Abyss est une véritable merveille à explorer, quelle que soit la plateforme choisie. La profondeur du titre semble vertigineuse. Selon les testeurs, même après quatre heures d'exploration intensive, ils n'avaient fait qu'effleurer la surface de ce que le jeu a à offrir.

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Les premières vidéos laissaient présager une échelle démesurée, et ces retours confirment que l'ambition est bien au rendez-vous. Le jeu proposera une boucle de progression riche, de nombreuses quêtes annexes et un univers foisonnant de détails. Pour rappel, Crimson Desert sera disponible le 19 mars sur PC, PlayStation 5 et Xbox et nous vous proposerons un test.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (4)

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ad8stlowne (invité) Le 06/03/2026 à 10:36

le gameplay est sur le PS blog, c'est pas via une vidéo youtube donc difficile d'intégrer dans un article je pense, faut réflchir un peu les gens

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Aaronarili (invité) Le 06/03/2026 à 08:04

Il n’ya aucun gameplay, article bidon...

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Moons (invité) Le 05/03/2026 à 21:41

Pourquoi vous ne parlez ou informer jamais sur la version. Mac de Crimson désert ?

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Arcanthe (invité) Le 05/03/2026 à 12:38

Et il et où le pameplay ps5.