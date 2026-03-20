Crimson Desert possède-t-il un système de romance ?

De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Crimson Desert propose un système de romance. Nous vous dévoilons la réponse.

Y-a-t-il de la romance dans Crimson Desert ?

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PC Édition Standard → 41,19 € au lieu de 70 €, soit 41 % de réduction. Édition Deluxe → 49,69 € au lieu de 80 €, soit 38 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 52,69 € au lieu de 70 €, soit 25 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Disponible depuis le mois de mars 2026,était très attendu par les joueurs et les joueuses. Comme vous le savez probablement déjà, il s'agit d'un jeu d'action-aventure qui propose un vaste monde ouvert et de multiples mécaniques de jeu. D'ailleurs, l'une des questions de la communauté qui revient souvent concerneUne interrogation qui trouve sa réponse dans ce qui suit.Cette fonctionnalité est devenue très populaire au fil des années, notamment dans les RPG où l'histoire et les choix ont un impact. Ces derniers temps, ce système a été intégré à de nombreux jeux, et plusieurs exemples pourraient être convoqués.Mais, est-ce le cas dans la nouvelle production vidéoludique de Pearl Abyss ?, que ce soit pour Kliff comme pour les autres personnages jouables (Damiane et Oongka).sur le jeu d'action-aventure en monde ouvert de Pearl Abyss.D'ailleurs, cette information avait été partagée par ledit studio de développement lors d'une interview donnée à l'occasion de l'événement New Game+ Showcase de cette année 2026, durant laquelle Will Powers indique « qu'il ne s'agit pas de ce type de jeu » en parlant des titres avec unRappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 19 mars 2026, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous ne l'avez pas encore découvert, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à prix réduit :