Crimson Desert possède-t-il un système de romance ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 mars 2026 à 17h42
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Crimson Desert propose un système de romance. Nous vous dévoilons la réponse.
Crimson Desert possède-t-il un système de romance ?
Disponible depuis le mois de mars 2026, Crimson Desert était très attendu par les joueurs et les joueuses. Comme vous le savez probablement déjà, il s'agit d'un jeu d'action-aventure qui propose un vaste monde ouvert et de multiples mécaniques de jeu. D'ailleurs, l'une des questions de la communauté qui revient souvent concerne la romance dans Crimson Desert : Est-il possible d'entamer une relation avec les personnages ? Une interrogation qui trouve sa réponse dans ce qui suit.

Y-a-t-il de la romance dans Crimson Desert ?

crimson-desert-combat
Cette fonctionnalité est devenue très populaire au fil des années, notamment dans les RPG où l'histoire et les choix ont un impact. Ces derniers temps, ce système a été intégré à de nombreux jeux, et plusieurs exemples pourraient être convoqués.

Mais, est-ce le cas dans la nouvelle production vidéoludique de Pearl Abyss ? La réponse est négative : sur Crimson Desert, il n'y a aucune romance possible, que ce soit pour Kliff comme pour les autres personnages jouables (Damiane et Oongka). Il n'existe donc aucun moyen de nouer une relation romantique sur le jeu d'action-aventure en monde ouvert de Pearl Abyss.

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D'ailleurs, cette information avait été partagée par ledit studio de développement lors d'une interview donnée à l'occasion de l'événement New Game+ Showcase de cette année 2026, durant laquelle Will Powers indique « qu'il ne s'agit pas de ce type de jeu » en parlant des titres avec un système de romance.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert, qui est sorti le 19 mars 2026, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous ne l'avez pas encore découvert, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à prix réduit :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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