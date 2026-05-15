Crimson Desert : MàJ 1.07.00 du 15 mai 2026, découvrez le patch notes

Retrouvez les détails et le patch notes complet de la mise à jour 1.07.00, déployée le 15 mai 2026, de Crimson Desert.

Depuis le lancement de Crimson Desert, Pearl Abyss déploie régulièrement de nouvelles mises à jour, afin de corriger certains problèmes ou ajouter des nouveautés. D'ailleurs, en ce vendredi 15 mai 2026, un nouveau patch, soit 1.07.00, vient d'arriver sur Crimson Desert. Celui-ci apporte de « nouveaux boss de Revanche », mais aussi des « compétences à mains nues pour Damiane ». Sans oublier, des corrections et améliorations.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.07.00, déployée le 15 mai 2026, de Crimson Desert.