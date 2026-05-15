Crimson Desert : MàJ 1.07.00 du 15 mai 2026, découvrez le patch notes

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 mai 2026 à 10h14
Retrouvez les détails et le patch notes complet de la mise à jour 1.07.00, déployée le 15 mai 2026, de Crimson Desert.
Crimson Desert : MàJ 1.07.00 du 15 mai 2026, découvrez le patch notes

Depuis le lancement de Crimson Desert, Pearl Abyss déploie régulièrement de nouvelles mises à jour, afin de corriger certains problèmes ou ajouter des nouveautés. D'ailleurs, en ce vendredi 15 mai 2026, un nouveau patch, soit 1.07.00, vient d'arriver sur Crimson Desert. Celui-ci apporte de « nouveaux boss de Revanche », mais aussi des « compétences à mains nues pour Damiane ». Sans oublier, des corrections et améliorations.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.07.00, déployée le 15 mai 2026, de Crimson Desert.

Détails du patch 1.07.00 de Crimson Desert

Nouveautés

  • De nouveaux boss pour le contenu Revanche ont été ajoutés.
    • Les lieux de Revanche pour chaque boss sont détaillés ci-dessous. Les boss qui étaient situés dans l'Abysse ont été déplacés à la surface du continent pour ces combats. Vous pouvez également consulter les lieux de Revanche via le menu « Journal > Codex > Fragments de mémoire > Boss ».
      • Muskan : La Fosse aux os
      • Calibur corrompu : Fort du Mousquet
      • Goyen : Flèche du soleil
      • Draven, le Héraut du Corbeau : Église de l'ouest de Déméniss
      • Corne Blanche mécanique : Porte de la Technologie
  • [Damiane] Ajout d'un nouvel arbre de compétences à mains nues.
    • Ces compétences sont accessibles en sélectionnant « Poings » dans la fenêtre des compétences.
  • [Damiane/Oongka] Ajout de la compétence « Perforation aérienne ».
  • [Kliff] Ajout de la compétence « Entaille fulgurante » en posture à mains nues.
  • Ajout de nouvelles espèces de loups et d'ours pouvant être enregistrées comme montures.
  • Ajout de rênes pour certaines montures.

Améliorations principales

Contenus

  • [Damiane] Correction de l'erreur où l'apparence de la tenue « Carmin élégant » s'affichait de manière anormale.
  • Correction de l'erreur où la progression de la quête « Visage sur l'avis de recherche » se bloquait si l'Avis de recherche d'Ulzok était obtenu avant de parler avec Yann.
  • Amélioration des effets visuels des Gants de plates de dieu guerrier.
  • Correction de l'erreur où l'utilisation de l'extraction sur l'Éventail de la sorcière orientale faisait disparaître l'objet.
  • Correction de l'erreur où l'Œuf de coucou placé dans le Nid de coucou disparaissait parfois.
  • Correction de l'erreur où certains PNJ s'affichaient anormalement lors de l'entrée dans le Comptoir de la Route du sel.
  • Correction de l'erreur où l'objectif « Vérifier la qualité du miel au rucher de Pollengarth » durant la quête « Requête d'Ugmon » ne progressait pas.
  • Correction de l'erreur durant la quête « Protectrice de l'abysse » où les clés insérées dans la porte disparaissaient si le joueur s'éloignait après n'en avoir placé qu'une partie.
  • Correction de l'erreur où la progression de la quête « Salutations abondantes » se bloquait même lorsque les conditions de progression étaient remplies.
  • Correction de l'erreur où le Bouledogue au nez plat ne pouvait pas s'équiper du Talisman de vaillance.
  • Correction de l'erreur où les Bouquetins alpins ne pouvaient pas être vendus au receleur.
  • Correction de l'erreur où la progression d'une quête se bloquait lorsque le joueur décidait de dissoudre le groupe de camarades après s'être rendu sur le lieu de la quête.
  • Correction de l'erreur où une monture légendaire ne pouvait pas être invoquée après avoir changé de personnage en Kliff dans certaines situations.
  • Correction de l'erreur où l'A.T.A.G. ne pouvait pas être invoqué dans certaines situations.
  • Correction de l'erreur où l'A.T.A.G. n'apparaissait parfois pas dans le hangar.
  • Ajout de plusieurs animaux pouvant servir de montures dans le monde.

Contrôles

  • Correction de l'erreur en difficulté Facile / Standard où l'animation pour manger en posture à mains nues ne pouvait pas être annulée par une autre action.
  • Correction de l'erreur où la poignée de rotation du Pilier à ressort ne pouvait être utilisée que sous un angle spécifique.

Combat / Action

  • [Oongka] Ajout d'une phase de charge pour la compétence « Explosion fracassante ».
  • [Oongka] Amélioration de l'enchaînement avec la compétence « Perforation » lors d'une attaque avec des armes doubles (Ambidextrie).
  • [Damiane] Amélioration générale des animations de déplacement en posture à mains nues.
  • La plupart des attaques et compétences à mains nues touchent désormais les ennemis au sol.
  • Correction de l'erreur où l'icône de l'Épée des étoiles ne correspondait pas à l'apparence réelle de l'objet.
  • Correction de l'erreur lors de l'utilisation d'une manette où le guide de touches en bas à droite de l'écran affichait parfois le guide clavier/souris.

Graphismes / Paramètres

  • Correction du plantage du processeur graphique (GPU) survenant avec la version 26.5.1 des pilotes AMD.

Localisation

  • Correction de diverses erreurs de traduction et amélioration générale de la qualité pour toutes les langues.

Autres corrections

  • Correction de l'erreur où le fourreau d'une épée à deux mains restait visible lorsque l'option « Visibilité des armes de mêlée » était réglée sur « Armes sélectionnées seulement » et qu'une épée et un bouclier étaient équipés.
  • Correction de l'erreur où le harnachement équipé sur un cheval disparaissait dans certaines situations.
  • Correction de l'erreur où le lion, le tigre et le loup géant tombaient au sol à chaque coup reçu.
  • Correction de l'erreur permettant d'effectuer d'autres actions pendant une attaque combinée à cheval.
  • Correction de l'erreur où l'arme clignotait lors d'une glissade en étant équipé d'un canon à deux mains.
  • Correction de l'erreur où une attaque sautée avec l'épée et le bouclier faisait glisser le personnage de manière excessive dans certaines situations.
  • Des corrections d'erreurs et améliorations liées à des boss spécifiques ont été appliquées.
  • Correction de l'erreur où certains patterns d'attaque de Ludvig éveillé le faisait glisser de manière excessive.
  • Correction de l'erreur où la Vie d'Étoile noire ne se régénérait pas en cas de tentative de réessayer ou d'abandonner le combat contre l'Arme ultime dans la quête « Avancée différée ».
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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