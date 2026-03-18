Crimson Desert : Le nombre de précommandes sur Steam serait déjà conséquent

À quelques jours de son lancement officiel, Crimson Desert affole déjà les compteurs sur Steam, avec un premier rapport sur ses précommandes.
À quelques jours de son lancement très attendu, le jeu d'action-aventure en monde ouvert de Pearl Abyss, Crimson Desert pourrait déjà s'imposer comme un véritable succès commercial, à en juger ses premiers chiffres concernant ses précommandes
.
Des ventes déjà spectaculaires pour Crimson Desert
En effet, selon les récentes données partagées par Alinea Analytics
, Crimson Desert se serait déjà écoulé à près de 400 000 copies sur la plateforme de Valve, Steam
(le chiffre exact arrêté au 16 mars dernier serait de 363 000). Comme vous l'aurez compris, il s'agit des précommandes. Toutefois, si cette statistique est bien vraie, cela signifie que les revenus bruts de Pearl Abyss pour Crimson Desert
s'élèveraient déjà à une vingtaine de millions de dollars.
Toujours selon Alinea Analytics, le titre a enregistré 10 % de son volume total de ventes, le 16 mars 2026. Nul doute que les ventes de Crimson Desert
grimperont encore dans les prochains jours, notamment après son lancement, et ce, surtout si les critiques sont bonnes. Beaucoup de joueurs et de joueuses attendent, effectivement, de connaître les retours des rédactions spécialisées pour se décider.
Du gameplay pour rassurer les joueurs consoles
Depuis plusieurs mois, des doutes circulaient à propos des versions consoles de Crimson Desert
. Pour y mettre fin et rassurer la communauté, la chaîne officielle de PlayStation Japon a dévoilé une vidéo, dont la durée dépasse vingt minutes. Celle-ci montre du gameplay issu d'une version PlayStation 5 standard de Crimson Desert
. De plus, il a été confirmé que Crimson Desert
prendrait en charge la technologie PSSR de la PS5 Pro, et ce, dès son lancement. Une nouvelle qui devrait ravir toutes celles et ceux étant sur PS5 et PS5 Pro.
Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert
arrive le 19 mars 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez effectuer quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
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