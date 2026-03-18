Crimson Desert : Le nombre de précommandes sur Steam serait déjà conséquent

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 mars 2026 à 15h21
À quelques jours de son lancement officiel, Crimson Desert affole déjà les compteurs sur Steam, avec un premier rapport sur ses précommandes.
Crimson Desert : Le nombre de précommandes sur Steam serait déjà conséquent
À quelques jours de son lancement très attendu, le jeu d'action-aventure en monde ouvert de Pearl Abyss, Crimson Desert pourrait déjà s'imposer comme un véritable succès commercial, à en juger ses premiers chiffres concernant ses précommandes.

Des ventes déjà spectaculaires pour Crimson Desert

crimson-desert-environnement
En effet, selon les récentes données partagées par Alinea Analytics, Crimson Desert se serait déjà écoulé à près de 400 000 copies sur la plateforme de Valve, Steam (le chiffre exact arrêté au 16 mars dernier serait de 363 000). Comme vous l'aurez compris, il s'agit des précommandes. Toutefois, si cette statistique est bien vraie, cela signifie que les revenus bruts de Pearl Abyss pour Crimson Desert s'élèveraient déjà à une vingtaine de millions de dollars.

Toujours selon Alinea Analytics, le titre a enregistré 10 % de son volume total de ventes, le 16 mars 2026. Nul doute que les ventes de Crimson Desert grimperont encore dans les prochains jours, notamment après son lancement, et ce, surtout si les critiques sont bonnes. Beaucoup de joueurs et de joueuses attendent, effectivement, de connaître les retours des rédactions spécialisées pour se décider.

Chargement du sondage...

0 votant

Du gameplay pour rassurer les joueurs consoles

crimson-desert-combat
Depuis plusieurs mois, des doutes circulaient à propos des versions consoles de Crimson Desert. Pour y mettre fin et rassurer la communauté, la chaîne officielle de PlayStation Japon a dévoilé une vidéo, dont la durée dépasse vingt minutes. Celle-ci montre du gameplay issu d'une version PlayStation 5 standard de Crimson Desert. De plus, il a été confirmé que Crimson Desert prendrait en charge la technologie PSSR de la PS5 Pro, et ce, dès son lancement. Une nouvelle qui devrait ravir toutes celles et ceux étant sur PS5 et PS5 Pro.

À lire également

Le gameplay PS5 de Crimson Desert enfin dévoilé et il est tout simplement bluffant

Le gameplay PS5 de Crimson Desert enfin dévoilé et il est tout simplement bluffant

Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert arrive le 19 mars 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez effectuer quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
  • PC 
    • Édition Standard → 41,19 € au lieu de 70 €, soit 41 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 49,69 € au lieu de 80 €, soit 38 % de réduction.
  • Xbox
    • Édition Standard → 52,69 € au lieu de 70 €, soit 25 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Crimson Desert : Pearl Abyss explique pourquoi il n'a choisi l'Unreal Engine
Crimson Desert 21 septembre 2026

Crimson Desert : Pearl Abyss explique pourquoi il n'a choisi l'Unreal Engine

Alors que l'Unreal Engine 5 s'impose comme le standard absolu de l'industrie, le studio Pearl Abyss fait figure d'exception. Pour son ambitieux Crimson Desert, l'équipe sud-coréenne a préféré forger ses propres outils technologiques, un choix audacieux motivé par un besoin vital d'indépendance et de contrôle total.
Crimson Desert : MàJ 2.03.00 du 18 septembre 2026, patch notes et détails
Crimson Desert 18 septembre 2026

Crimson Desert : MàJ 2.03.00 du 18 septembre 2026, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 2.03.00, déployée le 18 septembre 2026, de Crimson Desert.
Crimson Desert : MàJ 2.02.00 du 11 septembre 2026, patch notes et détails
Crimson Desert 11 septembre 2026

Crimson Desert : MàJ 2.02.00 du 11 septembre 2026, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 2.02.00, déployée le 11 septembre 2026, de Crimson Desert.

commentaire (0)