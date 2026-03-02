Crimson Desert dévoile des graphismes saisissants sur PC qui vont vous laisser bouche bée

À quelques jours de son lancement, Crimson Desert continue d'impressionner le public à chaque nouvelle révélation. Dans une récente vidéo, le titre montre ses graphismes sur PC et un rendu saisissant, y compris sans utiliser l'affichage maximal.

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Un rendu très impressionnant pour la version PC de Crimson Desert

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Des niveaux d'affichage adaptés à toutes les machines avec la promesse d'un mode Cinématique encore plus poussé

Quand les joueurs ont découvert les configurations minimales requises pour jouer àsur PC, il y a eu quelques haussements de sourcils.En effet, à l'exception des 16 GO de mémoire demandés et des 135 GO nécessaires pour installer le titre,. D'ailleurs, ce constat vaut aussi pour la configuration minimale qui fonctionne avec une carte graphique lancée il y a 10 ans.Cependant, même s'il semble parfaitement optimisé pour la majorité des machines, à quoi ressemble Crimson Desert ? La chaîne YouTube Digital Foundry a pu découvrir en avant-première les différents niveaux d'affichage du titre. Or, le résultat est bluffant.Pearl Abyss (éditeur et développeur de Crimson Desert) a envoyé des images tirées de séquences de gameplay et de cinématiques du titre. Il est précisé que la capture a été effectuée sur une machine possédant un processeur AMD Ryzen 7900X3D à 12 cœurs, une carte graphique Radeon RX 7900 XTX et 32 ​​Go de RAM DDR5.Même si les experts de Digital Foundry expliquent qu'il s'agit d'une capture réalisée en cours de développement et non d'une version définitive, le rendu graphique est assez impressionnant.. En préréglage Ultra, indispensable pour profiter de la technologie de ray-tracing,Toutefois, l'équipe de Digital Foundry note deux points forts :, qui n'est pas le plus élevé proposé.Que ce soit dans l'animation ou dans le jeu vidéo, proposer un rendu et une physique quasi-réalistes de l'eau sans nécessiter de matériel haut de gamme est un véritable tour de force. Or, Crimson Desert va pousser le souci du détail jusque dans les traces laissées par les vagues sur des rochers. Enfin, iPour l'heure, il est. Dans tous les cas, Pearl Abyss a pensé à toutes les configurations et proposera les traditionnels affichages en résolution Faible, Moyen et Élevé. Pour les tester, il ne nous reste plus qu'à attendre sagement le 19 mars 2026, date à laquelle Crimson Desert sera disponible sur PC, mais également sur PS5 et consoles Xbox Series.