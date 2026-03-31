Crimson Desert : Comment augmenter la confiance des marchands et PNJ ?

Nous vous expliquons comment augmenter votre niveau de confiance dans Crimson Desert, dans le but d'obtenir des cadeaux, voire des accords commerciaux et centraliser vos ressources directement à votre campement dans Crimson Desert.

Comment augmenter la confiance des PNJ et des marchands ?





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Accords commerciaux et contrats de ravitaillement, comment ça marche ?

Les avantages concrets d'une confiance élevée

Réductions tarifaires → Un marchand qui vous apprécie baissera naturellement ses prix de vente.

Un marchand qui vous apprécie baissera naturellement ses prix de vente. Quêtes exclusives → Certains PNJ ne vous confieront des missions spéciales qu'une fois un certain seuil de confiance franchi.

Certains PNJ ne vous confieront des missions spéciales qu'une fois un certain seuil de confiance franchi. Centralisation des stocks → Grâce aux contrats, plus besoin de voyager aux quatre coins du monde pour faire vos emplettes, vos produits favoris vous attendent directement au camp.

Grâce aux contrats, plus besoin de voyager aux quatre coins du monde pour faire vos emplettes, vos produits favoris vous attendent directement au camp. Informations secrètes → Les marchands les plus fidèles peuvent parfois vous vendre des renseignements cruciaux sur le monde ou des trésors cachés.

Dans l'univers impitoyable de, Kliff ne peut pas se contenter de simples prouesses à l'épée. Tisser des liens solides avec les habitants de Pywel, et plus particulièrement avec les commerçants, s'avère être une stratégie payante sur le long terme. Ce système de réputation,, permet non seulement de réduire le coût de la vie, mais aussi d'accéder à des objets et des contrats de ravitaillement totalement inédits.Pour remplir la jauge verte de vos interlocuteurs,. La plus simple consiste à. En interagissant avec un marchand (via le bouton dédié ou en l'éclairant avec votre lanterne), l'option « Saluer » vous octroie immédiatement. C'est une méthode gratuite mais lente, demandant environ une vingtaine de jours d'interactions régulières pour atteindre le niveau maximum.Pour les plus pressés,. Si les livres et les recettes sont très appréciés, ils ne sont pas renouvelables. La meilleure stratégie consiste à offrir les. Bien que vous puissiez les ouvrir pour empocher quelques pièces, les donner aux marchands constitue la source de réputation la plus durable du jeu.N'oubliez pas que ce système s'étend également au règne animal. En caressant ou en nourrissant un chien (notamment avec de la viande), vous pouvez en faire uncapable de ramasser le butin à votre place. Attention toutefois, vous êtes limité à 5 interactions de ce type par jour réel.Une fois que vous avez atteintce dernier vous proposera des accords commerciaux ou des contrats de ravitaillement exclusifs. Ces documents, bien qu'onéreux, sont des investissements indispensables pour tout joueur souhaitant optimiser sa gestion de ressources.Pour activer un accord, il vous suffit de vous rendre dans votre inventaire et d'utiliser l'objet correspondant. L'effet est immédiat, la boutique de votre campement s'agrandit. Par exemple,, alors qu'il ne vendait initialement que des produits de base.Investir du temps dans vos relations sociales à travers Pywel offre des bénéfices concrets qui faciliteront votre aventure :En résumé, si le combat et l'exploration restent le cœur de, négliger l'aspect social vous priverait d'un confort de jeu non négligeable. Prenez l'habitude de saluer vos contacts et de partager vos surplus de butin pour transformer Pywel en un terrain de jeu bien plus accueillant.