Crimson Desert : Combien de chapitres sont disponibles ?

Retrouvez toutes les informations concernant le nombre de chapitres disponibles sur Crimson Desert, développé par Pearl Abyss.

Nombre de chapitres sur Crimson Desert

Nombre de chapitres sur Crimson Desert → 12.

PC Édition Standard → 41,19 € au lieu de 70 €, soit 41 % de réduction. Édition Deluxe → 49,69 € au lieu de 80 €, soit 38 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 52,69 € au lieu de 70 €, soit 25 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



C'est au cours du mois de mars 2026 que Pearl Abyss a sorti son tout nouveau jeu d'action-aventure en monde ouvert,, et ce, sur plusieurs plateformes. De nombreux joueurs et joueuses se sont plongés ou comptent se plonger dans ce nouveau périple prenant place au sein du continent de Pywel. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandentAvoir des détails au sujet duest une information plutôt intéressante. Effectivement, cette donnée permet de savoir où nous en sommes dans l'histoire principale et, de ce fait, d'avoir une idée de ce qu'il reste potentiellement à découvrir. Dès lors, la communauté se pose régulièrement cette question pour tel ou tel titre.Dans le cas de la nouvelle production vidéoludique de Pearl Abyss, sachez que. À l'intérieur de chaque chapitre, les joueurs et les joueuses devront réaliser un certain nombre de quêtes.Il peut être difficile d'estimer combien d'heures vous allez passer dans un chapitre avant de le boucler. Comme dit précédemment, cela dépend du nombre de quêtes disponibles à l'intérieur de chaque chapitre, mais surtout de la difficulté éprouvée pour les terminer. De plus,propose un monde ouvert aussi vaste que riche, que vous pouvez explorer à votre guise. Toutefois, sachez que nous vous apportons une estimation à propos de la durée de vie de Crimson Desert dans un guide dédié.Pour conclure, rappelons que, qui est sorti le 19 mars 2026, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes à prix réduit :