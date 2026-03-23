Crimson Desert ajoute déjà une fonctionnalité demandée, détail du patch 1.00.03

Crimson Desert : La sortie du DLC Charting the Unknown est reportée
Pearl Abyss a récemment annoncé un léger report pour le DLC Charting the Unknown de Crimson Desert, qui arrivera avec plusieurs semaines de retard.
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Patch 1.00.03 de Crimson Desert du 23 mars
Quêtes
- Correction de l'erreur où le chat cessait parfois de vous guider, pendant la quête "Retrouvailles" du Chapitre 2.
- Correction apportée afin que le motif s'arrête désormais brièvement lorsqu'il atteint la position correcte pendant la réparation du générateur ancien, pendant la quête "Chaudron en fer mystérieux" du Chapitre 4.
- Correction de l'erreur où il devenait impossible de terminer la quête si le bouclier de Becker déjà raffiné était à nouveau soumis au raffinage, pendant la quête "Requête de Turnali".
- Amélioration apportée afin qu'un message d'informations s'affiche pour signaler quand la progression des quêtes est impossible, notamment en état de Crime.
Contenus
- Des Nexus abyssaux supplémentaires ont été ajoutés pour faciliter les déplacements par téléportation sur le continent de Pywel.
- Une fonction de stockage personnel a été ajoutée afin de vous permettre d'entreposer les objets de votre Inventaire dans un dépôt.
- Le stockage personnel (""Dépôt personnel"") se trouve dans le campement temporaire de Hernand. Une fois le Camp de la Colline hurlante débloqué, vous pourrez également l'utiliser au Camp."
- Le temps nécessaire pour l'acquisition de connaissances a été réduit.
- Il suffit désormais d'une seule séance d'observation ("Apprendre en observant") pour apprendre une compétence.
- Le moment d'acquisition de la compétence "Coup de paume" a été avancé pour permettre un apprentissage plus rapide.
- Le nombre de coups requis pour abattre un arbre a été diminué.
- Il est désormais possible d'abattre des arbres avec des attaques standards, sans avoir à basculer en mode "Viser".
- La difficulté des séquences QTE pour le mini-jeu de "Bras de fer" et les situations dans lesquelles vous vous retrouvez plaqué par un ennemi a été réduite.
- Une icône s'affiche désormais sur les objets qui vous octroient des connaissances, et une infobulle permet de voir le nombre de connaissances obtenables.
- La détection des veines de minéraux et des ressources est désormais automatique à proximité.
- Minéraux généraux : 8 m
- Objets de type Outil : 2 m
- Feux de camp, outils de cuisine spéciaux, pierres à aiguiser
- Le dispositif de calibration de la Route céleste dans l'Abysse s'active désormais instantanément une fois son point d'activation atteint.
- La visibilité de l'emplacement du dispositif de calibration de la Route céleste dans l'Abysse a été améliorée pour faciliter son repérage.
- Une amélioration a été apportée afin que la forme du circuit en cours de manipulation soit visible lors de l'utilisation de "Force axiomatique" sur un tableau de circuit.
- Les mouvements de caméra lors de la visée d'un brasero à l'arc ont été améliorés. La zone permettant d'enflammer les flèches a été ajustée en conséquence.
- Un brasero indestructible a été placé devant la tour de guet de Crêtelion.
- Dans la boutique de commerce, les inventaires du cheval de Damiane et d'Oongka sont désormais affichés, en plus de celui de Kliff.
- Des effets bonus que vous pouvez déclencher en détruisant les bâtiments des bases ennemies ont été implémentés. Voici les détails des effets appliqués :
- Destruction du centre de soins : les ennemis blessés ne retournent plus au combat.
- Destruction de bâtiments de type stockage : -10 % de Vie max des ennemis
- Destruction de bâtiments de type caserne : -5 d'Attaque des ennemis
- L'apparence de certaines énigmes a été modifiée pour faciliter leur identification.
- La quantité de Vie restaurée par les ingrédients de cuisine et les plats cuisinés a été augmentée. De nouveaux types de plats sont également vendus à la taverne de Hernand.
- La portée de détection des traces lors de l'utilisation de la Lanterne a été augmentée.
- La consommation d'Endurance lors de "Prise de la Nature" a été réduite.
- L'erreur empêchant les familiers de ramasser correctement le butin dans certaines situations a été corrigée.
- Certains articles proposés par les Sorcières dans leur demeure sont désormais réinitialisés quotidiennement.
- Modification apportée aux propriétés et la méthode de récolte du minerai de bismuth comme suit :
- S'approcher d'un minerai de bismuth applique désormais par défaut un effet de pétrification au joueur.
- Le minerai de bismuth peut désormais être obtenu via une récolte standard à l'aide d'une pioche, et ne nécessite plus d'attaques de foudre.
- Réduction de la difficulté des mini-jeux de Tournoi de tir à l'arme à feu / Tournoi de tir à l'arc.
- Correction de l'erreur où le champ électrique de la Sphère abyssale ne se dissipait pas.
- Amélioration de la visibilité de la partie à saisir via "Force axiomatique" du dispositif de calibration de la Route céleste.
- Modification apportée afin que le Visione s'équipe et s'utilise automatiquement après avoir lu un Fragment de mémoire avec la Lanterne.
- Correction de l'erreur où il était impossible d'apprendre "Coup de paume" par observation dans l'Abysse de la Voie céleste si le joueur progressait sans marcher sur un Nexus abyssal.
- Correction de l'erreur où l'Endurance n'était pas consommée suite à la mise en scène d'une certaine Quête.
Commandes
- [Commun] Augmentation de la vitesse d'affichement de l'IU d'interaction.
- [Commun] Amélioration de la réactivité de la commande de saut.
- [Commun] Ajustement de la visée à la Lanterne et à Mains nues : le réticule ne se bloque plus sur les cibles et reste désormais fixé au centre de l'écran.
- [Commun] Amélioration des raccourcis d'équipement : sélectionner à nouveau l'équipement en cours d'utilisation (sorti) permet désormais de le ranger.
- [Commun] Amélioration de la réactivité de l'IU du Menu principal.
- [Commun] Correction de l'erreur qui empêchait parfois la transition correcte vers le Menu principal.
- [Clavier/Souris] Amélioration de la réactivité des commandes de mouvement du personnage.
- [Clavier/Souris] Ajout de raccourcis clavier permettant d'ouvrir et de fermer directement les Menus. Voici les touches disponibles :
- Inventaire : [I]
- Compétences : [K]
- Journal : [J]
- Carte : [M]
- [Clavier/Souris] Correction de l'erreur où le guide des touches affiché en bas à droite de l'écran lors de "Garde/Viser" ne s'actualisait pas.
- [Clavier/Souris] Ajout d'options de commandes par défaut pour "Garde/Viser" (bouton latéral 1) et "Esquiver" (bouton latéral 2).
- [Clavier/Souris] Désormais, un simple mouvement de souris maintient le mouvement d'un objet manipulé par "Force axiomatique".
- [Clavier/Souris] Correction de l'erreur où les touches se configuraient en doublon, lors de la configuration des boutons de saisie et des raccourcis.
- [Clavier/Souris] Correction de l'erreur où certaines actions ne s'exécutaient pas après modification des boutons de saisie et des raccourcis.
Boss / Combat
- Diminution des points de Vie et l'Attaque de certains ennemis et boss.
- Diminution de la consommation d'Endurance lors d'une "Garde".
- Réduction de la difficulté du combat contre le boss apparaissant sur le chemin du boss Diable des roseaux.
- Ajustement de certains patterns d'attaque du boss Kearush l'Exterminateur.
- Augmentation de l'accumulation de la jauge d'étourdissement du boss après une contre-attaque instantanée réussie.
- Amélioration apportée afin que les effets visuels de point faible des boss soient désormais visibles même sans avoir obtenu leur Codex spécifique.
- Correction de l'erreur où les camarades qui vous suivaient restaient avec vous lors de l'entrée en combat de boss.
- Correction de l'erreur où les ennemis ne s'enflammaient pas après avoir été touché par une flèche de feu.
- Correction de l'erreur où certains boss chutaient de manière anormale dans certaines situations.
- Correction du phénomène où, dans certaines situations, certains boss se repliaient trop fréquemment après avoir été touchés par une attaque.
- Correction de l'erreur où certains ennemis ayant "Reflet de lumière" comme faiblesse n'en étaient pas affectés.
PNJ / Dialogues des PNJ
- Correction de l'erreur où les pistes audio pour certaines voix en anglais ne se lisaient pas.
- Modification du coût de récupération d'objets perdus auprès du PNJ Carl au camp de la Colline hurlante, de 10 à 1 Pièce d'argent.
- Amélioration du comportement des animaux pour qu'ils agissent plus naturellement à proximité du joueur.
- Correction des comportements et des emplacements anormaux de certains PNJ.
- Correction de l'erreur où les PNJ repéraient le tricheur entre eux lors du mini-jeu Duo.
IU : Corrections/Améliorations
- Amélioration apportée afin que les objets de type plats cuisinés s'enregistrent automatiquement dans les raccourcis lors de leur première obtention.
- Amélioration apportée à l'emplacement d'affichage de l'IU des lettres du pigeon voyageur.
- Amélioration apportée au mouvement de la caméra pour qu'il soit plus fluide lors de l'apprentissage des compétences par l'observation ("Apprendre en observant").
- Correction de l'erreur empêchant parfois de retirer une destination normalement sur le menu Carte.
- Correction de l'erreur où le curseur ne s'affichait parfois pas correctement lors de l'utilisation des commandes via les touches du clavier dans le menu de la boutique.
- Modification de l'ordre de certains Menus. Les Menus Codex et Récit ont été déplacés de l'onglet Divers vers l'onglet Journal.
Graphismes / Paramètres
- [PlayStation 5, Xbox] Ajout d'une option permettant d'activer/désactiver le mode 120Hz dans l'écran des options de jeu.
- Correction de l'erreur empêchant la sauvegarde des paramètres modifiés après avoir utilisé la fonction "Restaurer" dans les paramètres.
- Correction de l'erreur où les réglages de résolution et de mise à l'échelle n'étaient pas conservés après le redémarrage du jeu.
- Correction de l'erreur rendant l'équipement du personnage et les chats invisibles avec les réglages de performance au minimum.
- Correction d'un rendu anormal de la qualité d'image lors de l'activation de AMD FSR Ray Regeneration / DLSS Ray Reconstruction.
- Correction de l'erreur où la taille du moniteur était mal détectée sous certaines résolutions, rendant l'affichage de l'écran de jeu anormal.
- Correction de l'erreur où l'écran de jeu était coupé ou mal positionné en modes Plein écran, Fenêtré et Fenêtré sans bordures.
- [Mac] Correction de l'erreur où les options graphiques par défaut étaient réglées sur Cinématique sur certains MacBooks.
- [Mac] Correction de l'erreur où le jeu se plantait parfois avec certains paramètres graphiques.
- [Mac] Correction d'un problème où le jeu se bloquait occasionnellement lorsque la génération d'images était désactivée.
- [Mac] Correction d'un problème de rendu des bandes noires dans les cinématiques lorsque la génération d'images était activée.
- Correction de l'erreur où les Abysses étaient visibles depuis la surface du monde du jeu dans certaines situations.
- Amélioration et correction de divers effets visuels lors de certaines actions de PNJ.
- Amélioration de l'apparence de la cascade dans le tutoriel de l'Abysse.
- Correction de l'animation peu naturelle de collision entre un personnage et une carriole.
- Correction de l'erreur où les bandes noires de texte ne se retiraient pas après la lecture de certaines cinématiques.
Performances / Stabilité / Lancement du jeu
- [PlayStation 5] Correction de l'erreur où le jeu se plantait parfois lors de l'ouverture du Menu Carte.
- Correction de l'erreur empêchant le lancement du jeu, lié à la non-reconnaissance de la carte graphique dédiée dans les configurations hybrides (cartes graphiques intégré et dédié).
- Correction de l'erreur de détection de la carte graphique sur certaines versions de Windows 10, inférieures à une version spécifique (amélioration de la détection de la carte graphique).
- Optimisation globale de la stabilité et des performances sur PC et consoles, et correction de certains phénomènes de plantage.
- [Xbox] Correction de l'erreur empêchant de jouer en mode hors ligne.
Localisation
- Correction de diverses erreurs de localisation et amélioration de la qualité pour toutes les langues.
ETC
- Correction du délai survenant lors du déclenchement des séquences de mort ou de chargement.
- Amélioration de l'appel du cheval : l'animal s'approche désormais du joueur après avoir été invoqué.
- Correction de l'erreur décalant le personnage sur le côté lors de l'utilisation de "Coup de paume" ou de "Perforation" contre un mur.
- Correction de l'erreur empêchant les vibrations de la manette DualSense de fonctionner dans certains environnements Windows.
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