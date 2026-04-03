Crimson Desert accusé d'être antisémite par le créateur de God of War

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 avril 2026 à 15h21
Le créateur de God of War, David Jaffe, pointe du doigt le design des gobelins dans Crimson Desert. Selon lui, ces créatures véhiculent des stéréotypes antisémites profonds, ravivant un vieux débat sur les archétypes de la fantasy.
Crimson Desert accusé d'être antisémite par le créateur de God of War
David Jaffe, figure incontournable de l'industrie vidéoludique et créateur de la franchise God of War, a publiquement critiqué le design des gobelins de Crimson Desert, qui a trouvé son public depuis sa sortie, il y a deux semaines. Selon lui, ces personnages s'appuient sur des stéréotypes visuels et narratifs profondément antisémites

Le nez crochu et la quête de l'or au centre des critiques

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La controverse a éclaté lorsque David Jaffe a partagé sur les réseaux sociaux une capture d'écran d'une mission de Crimson Desert, laquelle met en avant la guilde des marchands de la feuille dorée. Cette série de quêtes met en scène un gobelin nommé Shakatu, et le développeur américain n'a pas mâché ses mots concernant les choix artistiques de cette partie de l'histoire.
J'adore Crimson Desert. Mais franchement... c'est une horreur antisémite, ou du moins ça y ressemble fortement.
Il souligne que le personnage cumule un long nez crochu, une obsession pour l'accumulation de richesses et un nom de guilde très évocateur en version originale (Goldleaf, qui peut ressembler à Goldberg, selon ses mots). Pour lui, l'association de ces éléments visuels à une mission centrée sur la cupidité rappelle directement la propagande historique utilisée pour déshumaniser les populations juives.
Face aux nombreuses réactions de la communauté, parfois très virulentes, David Jaffe a tenu à clarifier sa position. Il précise qu'il trouve l'expérience fantastique, mais ce passage sonne antisémite. 
Je n'imagine pas que ce soit intentionnel. Mais peut-être que ça l'est. Qui sait. L'important est que je soutiens leur droit d'exprimer leur vision dans leur art, même si je ne l'approuve pas.
Il ajoute que les créateurs coréens ont probablement reproduit un archétype classique sans en connaître les racines historiques sombres, remontant à l'Europe du quatorzième siècle.

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Un débat récurrent dans l'univers de la fantasy

Cette situation n'est pas inédite dans le monde du divertissement. David Jaffe a lui-même fait le parallèle avec les critiques soulevées par Jon Stewart concernant les gobelins banquiers de la saga Harry Potter. Des jeux récents comme Hogwarts Legacy avaient également dû faire face à des accusations similaires. Le mythe du gobelin cupide au nez crochu trouve en effet une partie de ses origines dans des caricatures nauséabondes qui ont traversé les siècles pour s'imposer comme un standard de la fantasy.

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Aujourd'hui, la communauté des joueurs reste divisée. Certains estiment qu'un gobelin n'est rien d'autre qu'une créature imaginaire, tandis que d'autres reconnaissent que l'accumulation d'indices narratifs justifie le malaise ressenti par le créateur américain. Une chose est certaine, le débat sur la représentation dans les jeux vidéo est loin d'être clos, qu'importe le sujet concerné.

Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Retrouvez nos guides Crimson Desert, comme celui sur comment obtenir le set de l'armure de Malafroid.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (3)

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hehe (invité) Le 04/04/2026 à 09:32

Quand tu regardes le jeu, tu remarques aussi qu'aucun personnage n'a le ton foncé (Soit clair, soit vert), est-ce du racisme ou alors un oubli ?

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OUAHHH (invité) Le 03/04/2026 à 17:23

Miaous == je confirme tes propos, ils ont un syndrome de Stockholm, les victimes sont devenus bourreau et ils retournent tout dans leur sens.
Les sémites ne sont pas que juif.
Liste des peuples sémites :
l’hébreu
l’arabe
l’araméen
Sauf qu'apres 1945 ils se sont appropriés le terme antisémites, car pour eux ils doivent nous exterminés.

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Miaous (invité) Le 03/04/2026 à 17:14

Putain mais ce sont ceux qui pensent comme ça qui sont justement antisémites... voir gobelin et penser à un juif tout de suite... faut avoir un sacré souci mental