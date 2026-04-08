Annulé par un simple SMS : Le projet fou des créateurs de Just Cause qui ressemblait à Crimson Desert

Bien avant le succès fulgurant de Crimson Desert, les créateurs de Just Cause préparaient un jeu en monde ouvert révolutionnaire nommé AionGuard. Malheureusement, ce projet ambitieux a été brusquement annulé par texto, laissant un goût amer à ses développeurs et une immense occasion manquée pour les joueurs.
L'industrie vidéoludique est souvent pavée de projets grandioses qui ne voient jamais la lumière du jour. Bien avant que le studio Pearl Abyss ne capte l'attention du monde entier avec le succès retentissant de Crimson Desert
, Avalanche Studios travaillait sur une vision étonnamment similaire
. Connu principalement pour la franchise Just Cause, le développeur suédois planchait dans les années 2000 sur AionGuard, un jeu de rôle en monde ouvert à la croisée de la haute fantasy et de l'action débridée
.
Une vision en avance sur son temps
AionGuard ne manquait pas d'ambition. Selon Christofer Sundberg, cofondateur et ancien directeur créatif d'Avalanche Studios, le titre proposait des mécaniques que les joueurs redécouvrent à peine aujourd'hui. Dans une récente entrevue accordée à PCGamer
, il n'a pas hésité à dresser un parallèle frappant entre leur projet avorté et le récent phénomène Crimson Desert.
Je n'ai pas encore assez joué à Crimson Desert, mais nous avions dans les plans de notre jeu absolument tout ce que j'ai pu voir de Crimson Desert.
Le monde d'AionGuard promettait une liberté d'action monumentale
. Le joueur devait y incarner un chevalier-sorcier capable d'utiliser un vaste arsenal de compétences magiques. Le système élémentaire reposait sur des interactions physiques poussées, permettant par exemple de geler des ennemis ou de briser la glace. À cela s'ajoutaient des chevauchées à dos de dragon et des transformations spectaculaires en golems gigantesques
. Fortement inspiré par l'univers du Seigneur des Anneaux, et plus particulièrement par la bataille du Gouffre de Helm, le jeu proposait également de recruter des alliés locaux pour saboter les forces ennemies, une mécanique qui rappelle l'ADN systémique de Just Cause
.
Une annulation brutale et impardonnable
Si AionGuard semblait promis à un bel avenir, son destin a été tragiquement écourté par des décisions financières arbitraires. Le projet avait pourtant réussi à séduire un éditeur majeur, détenteur de nombreuses licences prestigieuses. Mais la lune de miel fut de courte durée.
Ils ont soudainement changé de direction commerciale et ont voulu se concentrer sur leurs licences existantes plutôt que d'en créer de nouvelles. Ils ont rompu avec nous par un simple texto, ce que je ne leur pardonnerai jamais.
Cette rupture brutale a forcé Avalanche Studios à abandonner AionGuard
. L'équipe de développement a ensuite été réaffectée sur Arcadia Rising, un jeu steampunk à la progression plus linéaire. Malheureusement, ce second projet a subi un sort identique, terrassé par les difficultés financières de l'éditeur THQ de l'époque.
Aujourd'hui, alors que Crimson Desert a vendu plusieurs millions d'exemplaires et prouve la viabilité d'un tel concept, les déclarations de Christofer Sundberg résonnent comme le constat d'un immense gâchis. AionGuard aurait pu redéfinir les standards du jeu en monde ouvert il y a plus de dix ans
. Il restera finalement l'un de ces grands mythes de l'histoire du jeu vidéo, qui ne sortiront jamais.
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