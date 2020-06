Crash Bandicoot 4: It's About Time officialisé, avec une date de sortie

Crash Bandicoot 4: it's About Time vient d'être officialisé ! Retrouvez la toute nouvelle aventure de ce célèbre renard le 2 octobre prochain !

Cette nouvelle aventure épique permet d’appréhender l'espace et le temps, introduisant de nouvelles façons de jouer aux jeux de plateforme que les fans de longue date comme les nouveaux arrivés apprécieront à maîtriser avec délectation. Préparez-vous à avoir le coup de foudre pour ces des marsupiaux mutants encore et encore !

C'est en ce 22 juin 2020 que le studio. Attendu par de nombreux joueurs, c'est désormais officiel, le renard le plus déjanté revient dans un jeu totalement inédit.Développé par. Véritable suite de la trilogie originale,Durant cette nouvelle aventure,, ces derniers étant les gardiens de l'espace et du temps., et nous en avons déjà deux à notre connaissance. L'un est lepermettant de tout ralentir, tandis que le deuxième est leet vous fera défier les lois de la gravité.Aussi,, et les joueurs pourront ainsi courir sur les murs, grinder sur des rails et se balancer de corde en corde. De plus, ils auront également le choix entre Crash ou Coco, sa sœur. Tout ceci sera à découvrir