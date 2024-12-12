Core Keeper recevra encore des mises à jour majeures

Même s'il est sorti en version 1.0 il y a quelques mois, Core Keeper recevra encore du contenu important en 2025, avec plusieurs mises à jour.
Le jeu d'exploration et de survie Core Keeper
, qui est d'abord sorti en accès anticipé, avant de lancer sa version 1.0 à la fin de l'été, continue d'étoffer son univers captivant avec l'annonce de deux mises à jour majeures prévues pour 2025
. Après avoir conquis une large communauté de joueurs grâce à son gameplay riche et ses environnements variés, le titre de Pugstorm reste fidèle à sa promesse d'offrir du contenu régulier.
Bags & Blasts pour début 2025
La première mise à jour, intitulée Bags & Blasts, est attendue pour le début de l'année 2025
. Nous ne savons pas encore ce qu'elle ajoutera, mais elle devrait introduire de nouveaux objets/items à crafter, des ennemis et potentiellement des ennemis à combattre.
Une deuxième mise à jour à l'automne 2025
Bien que les détails soient encore rares, et qu'aucun nom n'a été communiqué, une seconde mise à jour est d'ores et déjà planifiée pour l'automne 2025
. Les développeurs en dévoileront davantage ces prochains mois, tandis qu'une mise à jour mineure sera publiée entre temps. De bon augure pour les joueurs, qui pourront retourner dans les cavernes
Rappelons que Core Keeper est maintenant disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Il est toujours possible de l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose pour le prix de 6,49 € au lieu de 20 €, soit 68 % de réduction.
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