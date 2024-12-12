Core Keeper recevra encore des mises à jour majeures



le 12 décembre 2024 à 14h52 Publié par Corentin Rimbert le 12 décembre 2024 à 14h52

Même s'il est sorti en version 1.0 il y a quelques mois, Core Keeper recevra encore du contenu important en 2025, avec plusieurs mises à jour.