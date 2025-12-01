Core Keeper, qui arrive sur une nouvelle plateforme, va bientôt s'offrir une mise à jour majeure

Pugstorm a, récemment, annoncé que Core Keeper va se doter d'un nouveau portage, mais aussi d'une nouvelle mise à jour majeure.

Un portage Nintendo Switch 2 de Core Keeper est prévu

Core Keeper is coming to Nintendo Switch 2 on January 28th 2026, releasing alongside “Void & Voltage” – a new major content update across all platforms! 🤖⚡



Get ready for a brand-new biome & boss, advanced automation, the introduction of the mysterious Void sub-biome, and more! pic.twitter.com/6G9RvENp8o — Core Keeper - Out Now! (@CoreKeeperGame) November 29, 2025

La mise à jour Void & Voltage arrive vite sur Core Keeper

Depuis sa sortie au mois de mars 2022,a su se faire une belle place dans la bibliothèque des joueurs et a, régulièrement, accueilli de nouvelles mises à jour, apportant du contenu. Pugstorm ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a, ainsi, annoncé queEn effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, les développeurs de chez Pugstorm ont annoncé que. Cette annonce s'accompagne d'une bonne nouvelle : tous les joueurs et joueuses qui possèdent déjà le jeu sur Nintendo Switch pourront profiter d'une mise à niveau gratuite à destination de la Switch 2.Ces derniers peuvent, d'ailleurs, s'attendre à des améliorations significatives, notamment quant à l'éclairage, la qualité de l'eau et les effets de particules, et à 60 FPS. La version Nintendo Switch 2 Edition deproposera également de la coopération, avec jusqu'à 8 personnes (deux fois plus que sur Switch 1).En complément, sachez qu'à la fin du mois de janvier 2026,, qui sera alors déployée sur toutes les plateformes de jeu (dont la Switch 2). Ce patch introduira». La communauté peut, par ailleurs, s'attendre à de nouvelles structures, à placer dans la base, ainsi qu'à de nouvelles armes (Minigun, Flamethrower). Nul doute que le contenu de la mise à jour Void & Voltage deplaira.Rendez-vous donc le 28 janvier 2026 pour découvrirsur Nintendo Switch 2 et les nouveautés apportées par la mise à jour gratuite Void & Voltage. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch.