Core Keeper, qui arrive sur une nouvelle plateforme, va bientôt s'offrir une mise à jour majeure

Pugstorm a, récemment, annoncé que Core Keeper va se doter d'un nouveau portage, mais aussi d'une nouvelle mise à jour majeure.
Depuis sa sortie au mois de mars 2022, Core Keeper
a su se faire une belle place dans la bibliothèque des joueurs et a, régulièrement, accueilli de nouvelles mises à jour, apportant du contenu. Pugstorm ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a, ainsi, annoncé que Core Keeper va prochainement débarquer sur une nouvelle plateforme de jeu et s'offrir une nouvelle mise à jour
.
Un portage Nintendo Switch 2 de Core Keeper est prévu
En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, les développeurs de chez Pugstorm ont annoncé que Core Keeper se rendra disponible le 28 janvier 2026 sur Nintendo Switch 2
. Cette annonce s'accompagne d'une bonne nouvelle : tous les joueurs et joueuses qui possèdent déjà le jeu sur Nintendo Switch pourront profiter d'une mise à niveau gratuite à destination de la Switch 2.
Ces derniers peuvent, d'ailleurs, s'attendre à des améliorations significatives, notamment quant à l'éclairage, la qualité de l'eau et les effets de particules, et à 60 FPS. La version Nintendo Switch 2 Edition de Core Keeper
proposera également de la coopération, avec jusqu'à 8 personnes (deux fois plus que sur Switch 1).
En complément, sachez qu'à la fin du mois de janvier 2026, Core Keeper va également se doter d'une nouvelle mise à jour, qui est baptisée « Void & Voltage »
.
La mise à jour Void & Voltage arrive vite sur Core Keeper
Le 28 janvier 2026, Core Keeper s'offrira également la mise à jour majeure et gratuite Void & Voltage
, qui sera alors déployée sur toutes les plateformes de jeu (dont la Switch 2). Ce patch introduira un tout nouveau biome, nommé « Breaker's Reach », de nouveaux types d'ennemis ainsi qu'un nouveau boss, baptisé « S.A.H.A.B.A.R.
». La communauté peut, par ailleurs, s'attendre à de nouvelles structures, à placer dans la base, ainsi qu'à de nouvelles armes (Minigun, Flamethrower). Nul doute que le contenu de la mise à jour Void & Voltage de Core Keeper
plaira.
Rendez-vous donc le 28 janvier 2026 pour découvrir Core Keeper
sur Nintendo Switch 2 et les nouveautés apportées par la mise à jour gratuite Void & Voltage. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch.
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